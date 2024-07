Video: denuncian que clienta golpeó a esteticista en Paraná y le provocó heridas

Clienta agredió a golpes a esteticista en Paraná y le provocó heridas.

La propietaria de la estética, ubicada en el Paseo de las Luces, denunció a una clienta, tras ser agredida a golpes por la mujer, supo Elonce. La trabajadora resultó herida y hubo daños en el local. pic.twitter.com/lUMouHSiVE — elonce.com (@eloncecom) July 24, 2024

Una mujer denunció en sede policial,. La víctima, resultó herida tras ser agredida verbalmente y a golpes por una clienta, que según su versión, se habría negado a abonar un servicio ya realizado por la profesional. La situación quedó registrada en las cámaras del local.La agresión denunciada por una profesional de la estética, ocurrió este martes, en el local situado en el Paseo de las Luces del microcentro de Paraná (calles Buenos Aires y 25 de junio), confirmóy el hecho, también quedó filmado por las cámaras de seguridad del local.“La clienta pidió un turno para el martes a las 11, pero no lo confirmó. Cuando llegó al local sin turno, yo estaba con trabajo y le pedí que me esperara unos minutos”, relató en su versión de los hechos, la propietaria de la estética y agregó: “ya en ese momento, la clientaAl continuar su relato del violento episodio, Rebecca afirmó que “cuando me desocupé para atenderla,Casi que me obligó a hacerle el servicio”, subrayó.Finalmente, la trabajadora habría accedido a realizar el trabajo de micropigmentación para evitar mayores inconvenientes con la nerviosa mujer. “Cuando terminé el servicio, realizado de excelente manera, la clienta me dijo que no me lo iba a abonar, hasta que le hiciera”, reiteró la esteticista para explicar su negativa a hacer la nueva tarea solicitada.“Como seguía negándose a pagarme y agrediéndome verbalmente, comencé a filmarla con mi celular mientras se iba. Cuando la empecé a grabar, me tira el celular al suelo y se rompe. TambiénTras la violenta agresión, la víctima dijo que resultó con un corte en la, se confirmó a Elonce.“No es justoe irse sin agredir. No tiene por qué atenderse conmigo, pese a que yo hice un excelente trabajo”, sostuvo Rebecca.“No entiendo por qué ocurrió este maltrato. Me parece mal, porque nunca me negué a atenderla, me parece que. No sé por qué hizo esto. No entiendo los motivos”, concluyó la esteticista al explayarse en su versión de lo vivido.