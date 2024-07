Robaron 4 mil dólares, euros y joyas a menos de 200 metros de la sede policial

La policía de Feliciano, investiga un cuantioso robo ocurrido días pasados, en el centro de la ciudad. Según se pudo conocer el hecho ocurrió el jueves 11 de julio, en un domicilio ubicado, a menos de 200 metros de la Jefatura Departamental de Feliciano.Los moradores no estaban en el domicilio y habrían ingresado por una ventana, que no estaba rota ni forzada, según se reportó. Luego de ingresar, se apoderaron de 4 mil dólares, 400 euros, 50 mil pesos, joyas y también ropa.El comisario José Luis Luna, Subjefe departamental de Feliciano, contó en declaraciones radiales que “el autor, evidentemente, sabía dónde estaba el dinero, porque la casa no estaba desordenada y fue al lugar específico y evidentemente, luego se fue, porque no se llevó otras cosas de valor que había en el lugar”, resaltó el funcionario policial.“Es un hecho muy complejo, hasta el momento, no hay pruebas como para señalar a un posible autor, pero hay indicios e información que está siendo investigada”, sostuvo el subjefe y remarcó que, en la casa, “se levantó un rastro, pero habría que ver si se puede utilizar para cotejar”, afirmó.“Se está tratando de establecer las personas del núcleo familiar e íntimo, porque el autor del robo no dejó rastros. Fue al lugar, sacó el dinero y se fue. No anduvo buscando en otros lugares, evidentemente, sabía que ese dinero estaba en el lugar”, reiteró el Subjefe departamental de Feliciano.En referencia a la complejidad de la investigación, el comisario explicó que se “están investigando algunas operaciones con dólares que se hicieron, pero no tenemos testigos o algún vecino que pudo haber observado algo en las inmediaciones de la casa. Tenemos dichos y algunos indicios, pero no tenemos otra prueba en el lugar del hecho”, sostuvo al dialogar conPor otra parte, Luna resaltó que “se están revisando cámaras para localizar a algún sospechoso que nos pueda dar pistas del hecho, ya que el sujeto tendría que llevar la prenda robada en la mano, porque en la casa, no se encontraron indicios”, explicó.