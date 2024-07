Son 13 los heridos tras trágico choque en ruta 11 donde murieron tres personas

Policiales Choque con tres muertos involucró a colectivo con pasajeros de Paraná y Santa Fe

el vehículo de pasajeros no tenía la señalización adecuada para alertar a otros conductores de su detención en la vía.

Un trágico accidente se produjo este jueves por la mañana sobre la Ruta Nacional 11, a unos 11 kilómetros de la localidad formoseña de Mansilla, donde un camión que transportaba bebidas chocó por detrás a un colectivo tour de compras en el que iban personas de Santa Fe, Santo Tomé y Paraná, y que se había detenido por un problema mecánico. Por el choque murieron las dos personas que viajaban a bordo del camión, y uno de los pasajeros del micro.En relación al paciente en estado grave, la directora informó queViera también aclaró que el Hospital Central no se encarga del traslado de los fallecidos, quienes deben ser trasladados a la morgue judicial.La directora resaltó que el Hospital Central, a pesar de la situación de emergencia, pudo brindar atención a todos los pacientes que lo necesitaron. "Afortunadamente, gracias a Dios, no hubo mayores complejidades", dijo Viera al medioEl accidente se produjo cuando el colectivo sufrió un desperfecto mecánico. Según se informó,En medio de esta situación,Testigos en el lugar del accidente indicaron que las personas que se encontraban cerca del colectivo intentaron advertir a los vehículos que transitaban por la ruta sobre la situación, instándolos a reducir la velocidad porque el colectivo estaba parado. Según relatos preliminares,, consignó el sitioHasta el momento, no hay detalles adicionales sobre el estado de salud de los heridos. Efectivos policiales están trabajando en el lugar del accidente en Formosa para esclarecer las circunstancias exactas que llevaron a este choque. Se espera que en las próximas horas se puedan ofrecer más detalles sobre el hecho y sobre las identidades de las víctimas.Una pasajera del micro oriunda de Santo Tomé, que había descendido del micro cuando se produjo el choque, explicó que el impacto fue de atrás y que, desde que salieron, los pasajeros habían sentido que el coche tenía un desperfecto mecánico: "Sentimos apenas salimos de Santa Fe que había un problema en una rueda de atrás, la coordinadora le avisó a los choferes. Pararon, no sé en qué localidad, revisaron y seguimos. En Reconquista volvió a suceder lo mismo y seguimos".En su relato, Silvia Brouquet, detalló que "a 50 kilómetros de Formosa sentimos un ruido muy fuerte y a ver humo. El colectivo se frenó; empezamos a gritar: se incendia el colectivo, agarramos las pertenencias y bajamos. Se había salido una rueda".La mujer explicó que como en la banquina había huellas muy profundas, "el chofer dejó el ómnibus la mitad en la banquina, mitad en la ruta. No había balizas, sólo las luces del colectivo, había conos, estábamos todos colaborando con los celulares para avisar a los autos. Fue desesperante. Y por ahí; empezaron los gritos “nos choca, nos choca”, saltamos para atrás, a una cuneta, y ahí nos quedamos. Nos tuvimos que cubrir por las cosas que volaban por el choque. Lo arrastró varios metros. Todo el mundo gritaba, lloraba, empezamos a encontrar heridos.", sostuvo en declaraciones aEn relación a la mujer que falleció, se trata de una persona de unos 70 años que, según manifestó un vecino que viajaba con ella, había dicho que era el último viaje de compras que iba a realizar.Las testigos detallaron quey que antes un automóvil había tenido que realizar una maniobra para evitar impactar con el colectivo.