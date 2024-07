Niño muerto en incendio: estaban jugando con una vela a festejar un cumpleaños

Policiales Un niño murió durante el incendio de su casa en San Salvador

En la tarde de este jueves, se produjo un trágico hecho en la localidad de San Salvador, donde un pequeño de tan solo 3 años perdió la vida al incendiarse un sector de la vivienda donde se encontraba junto a otros menores de edad.Sobre lo sucedido, la Comisario Mara Francés, Subjefa de la Policía Departamental de San Salvador, confirmó aque el niño, identificado como Genaro Benítez, falleció en el lugar.“Aparentemente estaban jugando los menores, con un vecino, en el patio trasero de la vivienda donde había, entre otras cosas, un colchón de dos plazas, frazadas y otros elementos que fueron muy propicios para el incendio. Habrían estado jugando con una vela de cumpleaños, ya que al parecer jugaban a que festejaban un cumpleaños”, explicó. De todas maneras queda a determinar con las pericias el origen de las llamas.Sobre la presencia de adultos en la vivienda, la Comisario expresó que en el lugar donde se originó el incendio “los chicos estaban solos, la madre estaba en otro sector de la vivienda que no fue afectada, con una bebé de 8 meses”“La casa no fue afectada salvo por el humo, el incendio fue por detrás de la vivienda en un patio cerrado”, puntualizó. Para dar cuenta que “cuando llegamos, la madre estaba muy desesperada por la necesidad de rescatar a este menor que sabían que estaba adentro” y también porque no sabían si había alguien más.Genaro “falleció en el lugar, cuando los vecinos intentan rescatarlo, ya estaba sin vida”. Los otros menores no resultaron heridos, salvo la madre que resultó con “algunas quemaduras provocadas al momento de intentar sacar a su hijo y abrir la ventana que al parecer estaba trabada, y tenía algunos cortes”.Francés destacó que los bomberos “llegaron enseguida y actuaron de inmediato”.