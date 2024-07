Una mujer de 74 años denunció ante la Policía que un hombre intentó ingresar a su vivienda, ubicada en calle Nogoyá, de Paraná.



Los efectivos llegaron al lugar y constataron que el delincuente había dañado la cerradura de la puerta de la reja del fondo de la casa. Además, se había llevado una bicicleta.



Subieron al techo para buscarlo, porque no tenía otra alternativa para escapar, pero allí no lo encontraron. El sujeto huyó, pero no pudo llevarse la bicicleta.