Advierten sobre “un punto ciego” en la desaparición de Loan

Sociedad Fuerte acusación del padre y el hermano de Loan contra la tía Laudelina y Pérez

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, protagonizó una reunión con la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, y habló de "un punto ciego" en el caso de la desaparición del menor Loan Danilo Peña. Además, reveló que se volverán a analizar las pericias de la causa.“Estuvimos hablando con los fiscales provinciales que tienen un punto ciego,”, denunció desde el Ministerio de Seguridad sobre el caso del menor de cinco años desaparecido en Corrientes.En la misma línea, agregó: “Hablando con fiscales, no hay un momento en el que eso ocurre. No hay ningún indicio que muestre ese momento. La situación hay que mirarla con mucho detalle. Hay que ver quién lo extrajo, cómo, en qué momento. Es un momento en que todo rastro se pierde”.Según reveló Bullrich, la competencia de la causa no está definida, cuestión que está en trámite, pero destacó el trabajo de “los equipos de alta especialización de las fuerzas federales en un comando unificado a cargo de un comisario experto en búsqueda de personas”.“Las pericias se van a reconfirmar, se van a volver a mirar. Se van a volver a analizar a fondo”, afirmó, y agregó: “Hay un momento que reconstruir y trabajar a fondo para saber cómo pudo haber sido la operatoria de extraer a ese chico. Sin gritos, sin llanto, sin ruido de motores”.Tras el intercambio con la jueza Pozzer Penzo, la funcionaria nacional planteó que resolvió continuar con el rastrillaje en las zonas aledañas y descartó la posibilidad de que Loan haya sido trasladado a Paraguay.“Loan estaba caminando con los familiares y después se perdió. Nadie podía pensar que ahí había alguien que se lo llevó. Es una zona muy solitaria. La primera hipótesis de los fiscales fue la del rastrillaje y la búsqueda. Esa búsqueda va a seguir”, insistió.Asimismo, cuestionó los tiempos de la justicia de la provincial al remarcar que su cartera accedió a la causa el pasado lunes y reveló que se enteró del hecho por los medios de comunicación. “Los fiscales de la causa mantuvieron sin dar a conocer lo que contenía su investigación. No es una crítica”, aclaró.“El ministerio de Seguridad de la Nación se enteró por los medios de comunicación. La directora del sistema de búsqueda de personas llamó de manera inmediata y lanzamos el alerta Sofía, que se activa en muy pocas oportunidades”, concluyó.