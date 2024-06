Papá de Loan: “Mi mamá no tiene nada que ver” y “por qué sospecharían de mí”

Sociedad Fuerte acusación del padre y el hermano de Loan contra la tía Laudelina y Pérez

José Peña, el papá de Loan, descartó las posibilidades de que su mamá estuviera involucrada en la desaparición del nene: “Mi mamá no tiene nada que ver. Ella no puede hacer eso. Es maldad de los demás que estaban ahí”.También se refirió sobre las sospechas que recaen sobre él:Sin embargo, aseguró que todas las personas que participaron del almuerzo en la casa de su madre “son sospechosos y tienen que saber algo”, incluso. No podía conversar con ella, no me decía nada, me cambiaba la conversación”.Asimismo, en diálogo con, uno de los seis detenidos por la desaparición de su hijo, por entorpecer la investigación y darle falsas esperanzas en medio de la desesperada búsqueda.“Dijo que lo habían encontrado y era mentira”, expresó el hombre y cuestionó el accionar del policía que está imputado por encubrimiento por favorecimiento real, calificado por la gravedad del delito y la calidad de funcionario público.“Maciel dijo que lo habían encontrado y era mentira. Dijo ‘lo encontraron, lo encontraron’. Esperamos para ver si era verdad y salió que no era cierto. Eso fue el viernes posterior a la desaparición”, lamentó José.En ese sentido, señaló que varias personas le habían advertido sobre un comportamiento extraño de Maciel: “Me decían que era de esas características, que hacía cosas raras y que no iba a llevar por buen camino. Primero confíe, después con las pruebas no”.Finalmente, se mostró esperanzado: “Ojalá esté vivo. Espero que me lo devuelvan, que aparezca lo más pronto posible”.