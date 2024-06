Un rottweiler atacó a un niño: "Si le agarra la cara sería otra la historia"

Un perro rottweiler sorprendió a dos hermanitos que se encontraban jugando en una cancha de fútbol 7, lindera a su domicilio, en barrio Norte de la ciudad de Crespo. El menor de ellos fue atacado y sufrió serias heridas en una de sus piernas.



Acerca del terrible momento vivido, Johana, la mamá del niño, relató que "el sábado al mediodía estábamos con mis nenes remontando una cometa, en la canchita de fútbol que da al fondo de mi casa. Tengo un hijo de 12 años y otro de 3. En un momento, se pusieron a jugar a la pelota, entonces como había mucho viento, me crucé a casa a llevar la cometa y guardarla. Desde adentro no sentí nada, me enteré al salir".



"A un vecino de la zona se le había escapado el perro rottweiler y fue directamente a mi nene chiquito. Lo atacó. En la desesperación, un albañil que vio la situación, le pegó con un fierro. Agradezco a Dios que estaba este hombre cerca, me dijo que no le soltaba la pierna, después recién lo liberó", contó la mujer.



"Yo cargué a mi chiquito y me fui directo a la guardia del Hospital San Francisco de Asís", afirmó Johana y destacó: "Recibimos una atención súper buena. Las enfermeras me supieron calmar, a mi criatura también. El médico de guardia llamó al Dr. Udrizar, para suturar las heridas, quien vino súper predispuesto. Todos muy atentos. Mi nene tenía un montón de cortes en la pierna, eran heridas bastante profundas. Le desfiguró la piernita, pero aun así tuvo suerte, porque pudo haber sido mucho peor. Si le agarra la cara o el cuello, sería otra la historia. Ahora tiene que hacerse las curaciones todos los días y sigue medicado".



Johana manifestó que "si bien es la primera vez que me entero que este perro ataca, hay una vecina que me comentó que, en oportunidad de haber salido a correr y pasar por ahí, el rottweiler la quiso morder, pero como lo llamó el dueño, obedeció y no pasó a mayores".



Mientras la señora llevó al menor hasta el efector de salud, vecinos anoticiaron al propietario del animal de lo ocurrido: "Mis vecinos le avisaron que había mordido una criatura y él no se había enterado, dijo que se le escapó. Cuando mi hijo ya estaba atendido, fue a verlo, pero sentí que lo hizo por compromiso y para que no haga la denuncia. Pero estoy decidida a no dejarlo así", sostuvo la madre del niño atacado y agregó: "Ya hice la denuncia. En estos días estos cuidando a mi nene, pero en cuanto puedo iré a la Municipalidad y haré todo lo que deba hacer, porque no quiero que le vuelva a ocurrir a otra criatura". (FM Estación Plus Crespo)