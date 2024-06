Recuperó la libertad el falso cazatalentos que estafó a familias de Paraná

Luego de varios meses de investigación, la División Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos, detuvo a principios del mes de mayo, a Sebastián Emilio Infanzón , un falso representante y cazatalentos infantiles del fútbol, que había sido denunciado por estafas realizadas a familias de Paraná. Además pesaba sobre él, una denuncia por abuso sexual.Vale recordar que la detención de este falso cazatalentos, ocurrió en la ciudad de Córdoba y la policía de Entre Ríos contó con el apoyo de la Policía Federal. Días después, el aprehendido llegó a la capital entrerriana y quedó alojado en la Unidad Penal Nº 1.Finalmente, este martes en horas del mediodía, Infanzón quedó en libertad por resolución de la jueza Marina Barbagelatta, que accedió al pedido realizado por los abogados defensores, Pedro Fontanetto y Germán Palomeque.Infanzón está acusado de estafas, tras haber sido denunciado por haber prometido, jugando el rol de promotor deportivo, posicionar a tres jóvenes deportistas paranaenses en equipos de fútbol de Europa, para lo cual le pedía a las familias importantes sumas en euros y dólares, sin llegar a cumplir nunca con lo pactado.Pero además, también está acusado por abuso sexual, tras haber sido denunciado por una joven a la cual llevó en el año 2023 a un motel, donde, según la denunciante, mantuvo relaciones sexuales, obligada por una deuda de 20.000 dólares que Infanzón le habría reclamado, por haberla ayudado en situaciones que no están del todo claras en la investigación.Por su parte, el fiscal Giunta, le había reclamado a la jueza que Infanzón estuviera alojado 60 días más en la cárcel de Paraná, cosa que Barbagelatta tras analizar la acusación y los elementos de prueba, rechazó.Finalmente, se dejó en claro que el imputado no solo quedará libre, sino que también se le permitirá viajar a buenos aires y alojarse con su familia. No obstante, se le impusieron restricciones para el caso que regrese a Entre Ríos, y no podrá acercarse o comunicarse con las víctimas.Según supo, el programa que se emite por, Infanzón deberá presentarse en Paraná, solamente si es requerido por la justicia, hasta nueva resolución, o hasta el momento en que se lleve a cabo el juicio por los cargos que se le endilgaron.