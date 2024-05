Procesaron al ex soldado acusado de abusos en el Regimiento de Gualeguaychú

Policiales Petri analizó con el juez los casos de abusos en Regimiento de Gualeguaychú

Transcurridos los 10 días hábiles que tenía el juez Federal de Gualeguaychú, Hernán Viri, para definir la situación de Milton Joan Marin , el ex solado de 22 años acusado por una mujer solado de haberla violado, el magistrado resolvió el procesamiento en la causa y la continuidad de la prisión preventiva.El explosivo caso de abuso sexual con acceso carnal denunciado en el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado Nº2 volvió a tener un nuevo capítulo. El Juez Federal decidió que el joven de 22 años que fue detenido en un domicilio de calle Asisclo Méndez, el mismo día en que se realizó el allanamiento en el establecimiento militar, quedó procesado y detenido con prisión preventiva.En esa ocasión, su abogado defensor, Matías Farías adelantó aque la estrategia defensiva sería la de probar la teoría de la relación consentida. “Nuestra teoría del caso no es igual a la de la víctima, pero bueno, en principio, en esta etapa del proceso, tiene mucha fuerza esta declaración hecha por la víctima”, respondió, tras sus primeras horas como defensor al tomar intervención en el caso.Para Farías “había algún grado de conocimiento entre tanto víctima como imputado en la forma previa al hecho, pero todavía esta cuestión no lo podría adelantar hasta no tener prueba que la acompañe”.El Juzgado Federal lleva adelante todos los casos de abuso que fueron denunciados con anterioridad, que se iniciaron a principios de 2023, y tienen como implicado al ex jefe del Escuadrón, Facundo Candiotti, procesado por encubrimiento. En esta ocasión la situación fue diferente, porque el actual titular de la institución militar, Tomás de Vergara, acompañó a la víctima a denunciar el hecho que habría ocurrido en el sector de duchas del Escuadrón, una noche en la que ambos compartían una guardia entre el 12 y 13 de febrero.