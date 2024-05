Investigan el robo de una importante suma de dinero de una vivienda

Foto: Ilustrativa Crédito: Archivo

Dos hombres y una mujer entraron a una vivienda de las inmediaciones de Antelo y Belgrano, en el centro de la ciudad de Federal para llevarse una importante cantidad de dinero en pesos y dólares.



Funcionarios de la policía departamental trabajan en el intento de identificación de los “dueños de lo ajeno”, los que habrían quedado filmados por las cámaras de video-vigilancia.



El robo a la vivienda de una conocida familia federalense ocurrió pasado el mediodía del lunes, y habrían estado involucrados dos jóvenes varones, de un poco más de 20 años, y una mujer, que se estimó tendría más de 40; los que quedaron filmados por las cámaras de video-vigilancia de viviendas y comercios vecinos.



Estas imágenes están siendo utilizadas por la fuerza policial para tratar de establecer las identidades de los malvivientes, los que no serían conocidos en el mundo del hampa local, publicó el portal Federal al día.



Los ladrones habrían ingresado por la parte posterior de la vivienda para, según trascendió, dirigirse directamente al lugar donde se encontraba el dinero, el que no estaba en un lugar fácil de determinar para las personas que cometieron el ilícito. Esto haría sospechar que manejaban información privilegiada para robar el dinero, y algún otro bien, y retirarse rápidamente del lugar. No se supo si lo hicieron caminando o subieron a algún vehículo.



Las imágenes capturadas, de los presuntos delincuentes, fueron también transmitidas a policías de provincias vecinas.