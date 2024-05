Peluquero asesino detenido: un chat clave y qué pasará con la recompensa

El peluquero asesino de Recoleta, Luis Abel Guzmán (43), estuvo 70 días prófugo de la Justicia por asesinar a sangre fría al colorista Germán Medina (33) en la peluquería de Facundo Verdini (41) en Recoleta. Lo buscaron por distintas provincias pero no había pistas sobre su paradero. El martes, un vecino de Moreno lo reconoció y llamó al número que figuraba en el ofrecimiento de recompensa por datos de Guzmán. El dato era certero y el peluquero fue detenido el miércoles., es el mensaje con el que arranca el chat clave para capturar a Guzmán."Cuando se le paga, se le paga con ese número. La identidad se acredita en secreto ante el Escribano General de la Nación en un sobre que se cierra y solo vemos el Escribano y yo. Se le paga el dinero de manera totalmente secreta", contó Soto aDurante la llamada lo derivaron a un Whatsapp para que pudiera enviar fotos y más precisiones del sospechoso.AllíEl Programa Nacional de Recompensas, a cargo de Franco Mendieta, puso esa información el martes 28. El miércoles 29, el juez ordenó la detención de Guzmán, que fue concretada por la Policía de la Ciudad.La recompensa por Guzmán la decidió ofrecer el Ministerio de Seguridad, cuando ya había pasado un mes del crimen de Medina y la investigación no avanzaba."El juez Javier Sánchez Sarmiento no aceptó primero ofrecer la recompensa y tenemos un sistema, por una resolución de 2017, que establece que se puede ofrecer igual con noticia del juez sin oposición. Se lo hicimos saber, le marcamos el artículo y que si no había oposición lo íbamos a publicar. Por lo tanto la publicamos y terminó siendo el factor determinante de la detención", dijo Soto.de Verdini, en Beruti al 3000, que también registraron cómo escapó y permaneció prófugo más de dos meses.El colorista fue detenido un día después del llamado anónimo al programa de recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación. A partir de ese dato, la División Captura de Prófugos de la Policía de la Ciudad hizo tareas de inteligencia en el lugar y confirmaron que era Guzmán. Lo detuvieron un día después por orden del juez Sánchez Sarmiento.El colorista cayó en una casa donde dormía y a la vez hacía changas para una jubilada en Paso del Rey, según dijo una fuente de la investigación. Según trascendió,Otra versión indica que Guzmán, quien es de Merlo, lo había llevado a esa vivienda un amigo perteneciente a una barrabrava de un club de la zona. Por ese movimiento, una vecina lo habría reconocido.La búsqueda estuvo dirigida por el juzgado criminal y correccional N° 48 del juez Javier Sánchez Sarmiento y la Secretaría de Captura de Prófugos a cargo del fiscal José María Campagnoli.Una vez detenido, a Guzmán lo alojaron en una comisaría de la Bonaerense y desde allí lo trasladaron a la Jefatura de la Policía de la Ciudad, ubicada en Hornos 238. Se negó a declarar ante el juez.Pero el que sí habló fue su abogado. "Él no sabe usar el manejo de armas (sic). Tal vez se le escapó el tiro", sostuvo el defensor Héctor Luis Costa.