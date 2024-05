Hermano del joven fallecido en Paraná por asfixia apunta a una “deuda”

Policiales Las contradicciones que delataron a madre y padrastro del joven estrangulado

Paraná Marcharán a tribunales para exigir justicia por el joven que murió estrangulado

Michael Zalazar es un joven paranaense de 20 años que murió el miércoles 22 de mayo, donde se buscó ayuda para costear el sepelio. Ocurrió en la intersección de calle Edmundo D’Amicis y María Curie, de la ciudad de Paraná.A poco de cumplirse una semana, se descubrió que no se trató de una muerte común, sino que se trató de un crimen brutal. Por tal motivo, su madre y el padrastro fueron detenidos. Posteriormente, la mujer recuperó la libertad. Por otro lado, el hombre cumplirá 60 días de prisión preventiva.Miguel Delavalle, jefe de la División Homicidios de la Policía de Entre Ríos, que tras la autopsia “se estaba ante un caso de muerte violenta ya que el joven presentaba golpes o lesiones en el cuerpo y signos de asfixia”.Adriel Aguilar, hermano de Michael Zalazar, comentó a, que se emite porque espera “que no se digan mentiras sobre él y mucho menos mi familia que está muy mal por lo sucedido”.Asimismo, agregó: “A mi hermano lo encuentra mi hermano Catriel, que sería el hermano del medio. Vino a buscar un utensilio de cocina y al ver que la puerta del ingreso estaba a medio abrir, ingresó a tratar de levantarlo”.Posteriormente, amplió: “Pensó que él estaba durmiendo, a las 19:15 tenía que ir a la escuela nocturna y no le respondió. Entonces salió corriendo para avisarle a la pareja de mi madre. Le pidió que llame a la policía y solicite la ambulancia. Cuando mi hermano volvió a ingresar, se dio cuenta que mi hermano estaba fallecido”.“Él quería vivir su vida, ustedes hagan lo suyo y yo tengo lo mío. A pesar de su corta edad, tenía un grado de madurez importante, que no se suele ver en los adolescentes”, explicó.En relación a la muerte, el joven policía que trabaja en la costa del Uruguay reveló: “Se desconoce es el horario o quién puede haber sido, o si poseía deudas que se contraen por el consumo”.Por otro lado, argumentó por qué está sospechado su madre y su padrastro: “Al no darnos el horario exacto, se sospecha de ellos que podrían haber estado en el domicilio a la hora del deceso de Michael”.. Días atrás ya hubo un muchacho con el que ya hay problemas de vieja data frente al domicilio mirando hacia adentro, con antecedentes, robos e intento de homicidio. Simplemente no se logra dar con su paradero”, razonó.