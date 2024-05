Crimen del peluquero: “Ahora no hay que parar hasta la cadena perpetua”

El crimen en la peluquería de Recoleta

Después dela policía detuvo este miércoles ade un balazo a su compañeroen la peluquería de Recoleta, mientras cortaba el pasto en una casa de Moreno.el dueño del local donde ocurrió el crimen, recibió con alegría la noticia, pero también con asombro., resaltó en diálogo con un móvil de. “Mi abogado me mandó la localización de donde estaba él yagregó.Por otra parte, el reconocido coiffeur reveló cómo vivió estos dos meses en los que el acusado permaneció prófugo. “Yo salía por la calle y todo el tiempo miraba para todos lados. Subía al auto y si alguien me tocaba la puerta,Pero ahora todo eso ya se me fue”, expresó.Verdini, quien recientemente empezó a trabajar en otra sucursal de la peluquería en Parque Leloir, remarcó que el apoyo de sus clientas fue incondicional. “Yo sigo trabajando como siempre, dándole para adelante. Ahora estamos más aliviados la verdad”, sumó.Asimismo, el estilista dio algunos detalles de cómo fue la noche en la que ocurrió el crimen de Germán: “Él (Guzmán) se acerca, baja las cortinas, nos encierra y me dice si yo tenía algo para decirle, a lo que le contesté: ‘Mañana vamos a hablar’”, relató. “Ahí sacó el arma, nos empieza a dirigir y se empezó a manejar como un criminal profesional.sostuvo.Finalmente, Verdini pronunció algunas palabras de apoyo para la familia de la víctima: “Por fin se va a hacer justicia.concluyó.El colorista Germán Medina fue asesinado deen la peluquería Verdini, ubicada en la calle Beruti al 3017, en el barrio porteño de Recoleta. Desde que Guzmán escapó por la ventana luego de matar a su compañero de trabajo, no se supo nada más sobre su paradero, hasta que este miércoles -finalmente-,Al momento del escape,de Guzmán tras el crimen a sangre fría: una ubicada en la esquina de Sánchez de Bustamante y Berutti a las 20.15 y la otra a las 20.18,en el cruce de Pueyrredón y Corrientes, a 17 cuadras de la peluquería.Pocas horas después del crimen, se conoció que la familia del atacante es de Santiago del Estero, donde vive Cecilia Guzmán, su madre, quien“¡Rezo para que mi hijo se entregue lo más pronto posible!”, había expresado en su momento a un medio local.Al día siguiente del trágico episodio, desde el Juzgado N°48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, sePor su parte, el dueño del local -Facundo Verdini-,por temor a una nueva aparición del imputado, hasta que finalmente decidiócon custodia policial.