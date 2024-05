Identificaron a la mujer hallada muerta en los acantilados de Mar del Plata

Policiales Hallaron el cuerpo de una mujer en los acantilados de Mar del Plata

La Justicia marplatense logró este jueves identificar el cuerpo de la mujer que fue hallado en la zona de los acantilados, a la altura de la Ruta 11 y calle 515. Se trata de una madre de tres hijos de 27 años y que es oriunda de esa localidad balnearia, indicaron fuentes del caso.Según el portal 0223, en base a una confirmación de la Policía Científica, la identidad se conoció mediante el Sistema de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS): arrojó que la fallecida se llamaba Talía Abigaíl Aragón. No había una denuncia de averiguación de paradero por ella.“Los familiares ya están al tanto y han pedido reserva del caso. Lo único seguro es que no se tiró voluntariamente”, ampliaron los investigadores de un caso que generó conmoción porque el cadáver tenía heridas en las extremidades compatibles con un posible intento de defensa y una lesión provocada con un cuchillo, según reveló la autopsia.La caída de una altura superior de 10 metros fue la causa de la muerte, pese a ello el fiscal del caso Fernando Berlingeri considera que se trató de un homicidio: antes fue atacada.Esta tarde, el funcionario tomaba diferentes testimoniales al respecto, aunque aún no había hallado cámaras de seguridad que lo ayudaran a encuadrar el ataque a la víctima.El cuerpo de Aragón fue encontrado a las 11.30 horas de este miércoles. Vestía una calza negra y un abrigo, pero no llevaba ropa interior. Más temprano, el fiscal del caso dijo que la autopsia descartó que haya sido violada.El informe preliminar de los forenses demostró que el cadáver presentaba “múltiples fracturas y una herida en el hemitórax derecho”.Según la teoría del caso, alguien atacó a la mujer en circunstancias que se desconocen. La hirió en el pecho con un cuchillo y ella se defendió. Luego, algo que es materia de investigación, cayó o la tiraron por el acantilado.La caída de una altura superior de 10 metros fue la causa de la muerte y “la herida de arma blanca no resultó determinante en el fallecimiento”, agregó el fiscal en otro reportaje a Radio Brisas.El cadáver fue hallado, luego de un rastrillaje de más de 1.000 metros, en los acantilados de la ruta 11, a unos 12 kilómetros al sur del centro de la ciudad. Lo encontraron en la zona de Las Macetas, a la altura de la salida del camino de Circunvalación.Debido a las dificultades del terreno, los rescatistas bajaron a rappel y usaron un sistema de camilla y arneses para retirar el cadáver. Intervino personal de Secretaría de Seguridad del municipio, grupo de Riesgos Especiales y del Servicio de Atención Médica de Emergencia.