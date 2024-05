En primer plano: filmó cómo le robaron la moto a punta de pistola

Las denuncias por robos de motos en la autopista Panamericana no cesan y en esta nueva ocasión un conocido youtuber registró el momento en el que motochorros lo frenan a punta de pistola en medio de la vía para llevarse el rodado. Posteriormente, mostró que la recuperó, pero sufrió importantes pérdidas.El estremecedor hecho tuvo lugar en la noche del martes cuando el influencer Francisco Cabanne, más conocido como “Topo Ramone”, circulaba con su moto Honda Tornado color roja por el kilómetro 197 de la autopista Panamericana.Por una cámara colocada en su casco, Cabanne logró captar el momento en el que dos delincuentes lo apuntaron con un arma para llevarse la moto: “No, no. Pará, pará, pará, pará”, expresó la víctima.Aun así, los motochorros se llevaron el rodado y escaparon a toda velocidad por la autopista, mientras que el youtuber quedó arriba de autovía y corrió hasta un local para llamar al 911.“Me acaban de robar la moto en Panamericana. Fue a la altura del kilómetro 197. Se fueron rumbo hacia el norte”, denunció Cabanne.“Es una Honda Tornado muy equipada, color roja, con un tanque con calcomanías. Eran dos personas, con una persona atrás que me quería disparar”, continuó.

Después de insultar varias veces, se acercó hasta un café y le preguntó al empleado si sabía dónde estaba la comisaría más cercana para denunciar el robo de su moto.Luego del hecho, el influencer subió el video a sus redes sociales y expresó: “Todos decimos que está mal porque lo vemos. Pero también está mal lo que viene después y que muchos son parte y fomentan esto".Horas después, subió otro video en que muestra cómo recuperó la moto. Desafortunadamente, mostró que le sacaron la valija que tenía una computadora y un dron.Además, mostró que le sacaron los espejos de la moto y que le rompieron el tambor. Según le informó la Policía, la encontraron en un descampado.