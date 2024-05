Hallaron el cuerpo de una mujer en los acantilados de Mar del Plata

La autopsia que se le realizó al cuerpo de una mujer hallado durante la mañana de ayer en la zona de acantilados de Mar del Plata -a la altura de la Ruta 11 y la calle 515- reveló que la víctima podría haber sido asesinada.



El informe preliminar, recibido por el fiscal Fernando Berlingeri reveló que los restos de la mujer presentaban “múltiples fracturas y una herida en el hemitórax derecho”. “Recién ayer a las 18 horas pude ver el cuerpo, que fue encontrado a las 11:30 con una calza negra y un abrigo, pero sin la ropa interior. Se descarta una violación en el informe de la autopsia”, afirmó Berlingeri a Infobae.



Por otra parte, registraron heridas en las extremidades superiores, que indican un posible intento de defensa. “Hubo una agresión previa que generó las lesiones pero eso no fue el causal de muerte, estamos trabajando con las imágenes pedidas al Centro de Monitoreo de la ciudad para establecer en donde fue atacada la víctima, si cerca o lejos de los acantilados”, agregó el fiscal a este medio. “La línea que se investiga es la del homicidio”, destacó el fiscal.



La identidad de la mujer, de unos 35 años, aún no ha sido establecida. El fiscal espera los resultados del cotejo de la ficha dactiloscópica, con huellas que se tomaron ayer. Por lo pronto, no existen denuncias de paradero en la zona compatibles con la mujer encontrada.



La lesión principal fue provocada con un cuchillo o elemento corto punzante similar. Y que previo o durante a ese ataque, la víctima intentó defenderse, lo que se ratificó a partir de detalles que marcan los peritos sobre heridas en manos y extremidades que se vinculan con gestos de protección. La caída de una altura superior de 10 metros fue la causa de la muerte y “la herida de arma blanca no resultó determinante en el fallecimiento”, agregó en otro reportaje a Radio Brisas.



El cadáver fue hallado, luego de un rastrillaje de más de 1000 metros, en los acantilados de la ruta 11, a unos 12 kilómetros al sur del centro de la ciudad. En un principio se tejió la hipótesis de suicidio ya que el cuerpo presentaba múltiples lesiones y fracturas a raíz de la acción de la marea y, tal vez, de una caída, según explicó el fiscal.



Los restos de la mujer fueron reportados ayer miércoles por la mañana tras una llamada al 911. Fue hallado en la zona de Las Macetas, a la altura de la salida del camino de Circunvalación. Debido a las dificultades del terreno, los rescatistas utilizaron rappel y un sistema de camilla y arneses para retirar el cadáver. Intervino personal de Secretaría de Seguridad del municipio, grupo de Riesgos Especiales y del Servicio de Atención Médica de Emergencia.