Crimen del peluquero: la defensa del acusado dice que “se le escapó el tiro”

El abogado de Abel Guzmán, Héctor Costa, dijo que su defendido está arrepentido de haber cometido el crimen de Germán Medina en la peluquería Verdini a mediados de marzo en Recoleta.En la puerta del edificio judicial en Lavalle al 1100, Costa habló con la prensa y confirmó que Guzmán no declaró frente al juez Javier Sánchez Sarmiento: "El crimen no fue premeditado y él está arrepentido".Asimismo, Costa remarcó que el acusado tiene problemas de salud, que buscarán que no quede detenido y hasta dio una insólita explicación sobre aquella noche: “Se le escapó el tiro”.Otra de las cuestiones a las que hizo hincapié es que durante estos más de dos meses “nadie lo ayudó” y que no le explicó por qué estuvo tanto tiempo prófugo.Por su parte, el abogado de la familia de la víctima, Juan Manuel Dragani, manifestó que en ningún momento “mostró intenciones de arrepentimiento”.“Se nota que todavía no leyeron la causa como corresponde. Él sabía lo que hacía y por eso estuvo prófugo tanto tiempo”, enfatizó Dragani.Con respecto a lo que dijeron durante el comienzo de la causa de que el acusado no sabía manipular armas, el defensor insistió: “Es una barbaridad que digan eso. En el video se ve claramente que sí. Lo peor es que todavía no sabemos donde está el arma".Por último, informó que tanto la mamá de Medina, como su hermana, están enteradas de todo, pero que no se acercaron hasta la indagatoria para que no pasen un mal momento: “Ayer a la noche la mamá se descompensó”.