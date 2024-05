Adolescente violada y asesinada: revelan detalles tras detener a “Los porteños”

Una adolescente fue violada y asesinada a puñaladas en un asentamiento de la ciudad correntina de Monte Caseros y la Justicia dispuso la detención deEl cuerpo de la chicay la Policía no pudo evitar que los vecinos quemaran la casilla en la que vivían los sospechosos.Tras el crimen de Milagros Ramona Espinosa (14), los vecinos rodearon la precaria construcción donde se habría concretado el ataque sexual y posterior asesinato epero la Policía los sacó rápidamente del lugar.Por el hechoSegún trascendió, “tenían hábitos nocturnos", ya que "todas las noches solían escuchar música con el volumen muy alto y no trabajaban".La fiscal del caso, Belén Arrúa, confirmó que uno de los hermanos llegó a Monte Caseros hace una semana y que todavía no saben si tienen antecedentes policiales y judiciales.Pasada la media mañana del miércoles, una vecina advirtió que un cuerpo semidesnudo flotaba boca abajo en aguas del arroyo Mamangá.. Los ahora detenidos viven a menos de 50 metros de donde apareció el cadáver de la adolescente.Una vecina del asentamiento reveló que “la mamá de Mili no quería que viniera a la villa, pero ella se escapaba. En la noche del martes la vieron en la casilla de la hermana de los detenidos”.Según la mujer, “no le dejaba porque sabía que estas personas no eran confiables”. La nena vivía con su familia en el barrio La Florida.La fiscal Arrúa dispuso que el cuerpo fuera llevado a Paso de los Libres, donde se realizó la autopsia para establecer el horario y causa de la muerte.También se ordenó un examen toxicológico porque no se descarta que la adolescente haya sido drogada antes del ataque sexual.. El otro dato que surgió es que“Los vecinos sindicaron a estos hermanos como los autores del hecho y quemaron la casilla donde vivían, pero el fuego también afectó la casa de la hermana”, explicó la fiscal.Al referirse a la familia de la víctima, Arrúa habló de “una mamá muy presente, que siempre la buscaba cuando la nena iba al asentamiento, pero todavía no pudimos establecer qué tipo de vínculo tenía la víctima con los detenidos”.La chica vivía a dos cuadras y media de la casa de los sospechosos y serán claves los testimonios de los vecinos para rearmar las últimas horas de vida de Milagros, quien cursaba primer año del secundario en la Escuela Normal “Ramón J. Cárcano" de Monte Caseros, publicaEste jueves o el viernes a la mañana la fiscal Arrúa avanzará con el pedido de imputación de los hermanos, a los que acusará como coautores del ataque sexual y la muerte de la estudiante.