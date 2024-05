Un niño murió al incendiarse la casa en la que vivía junto a su familia

La provincia de Neuquén amaneció conmocionada por la muerte de un niño de cinco años al incendiarse la casa en la que vivía junto a su familia.El fatídico hecho se registró en la zona de la meseta, en el barrio Nueva Esperanza, cuando alrededor de las 22.30 iniciaron las llamas. Según las primeras informaciones, cuando se desató el fuego el menor dormía.Cuando personal policial se presentó en el lugar encontró a los padres y otros dos menores, hermanos de la víctima, que habían logrado salir por su propia voluntad, sin embargo, el chico no pudo hacerlo.Fuentes policiales estiman que al momento de que la familia se fue a dormir una estufa eléctrica tuvo un desperfecto eléctrico y generó el foco de incendio.El comisario inspector Walter Troncoso explicó en el medio LM Neuquén que se trataba de una “construcción precaria” y con conexiones eléctricas “habitualmente clandestinas”.“La vivienda quedó con humo, pero no se quemaron todas las cosas. Los ocupantes pudieron salir por sus propios medios, se retiraron casi todos y cuando quisieron ingresar a retirar al niño no pudieron porque se propagaron las llamas”, destacó.