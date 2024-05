Incautaron cargamento de cigarrillos valuado en más de $156.000.000

Gendarmes de la Sección Seguridad Vial “Lapachito” dependiente del Escuadrón 14 “Las Palmas” emplazados sobre la Ruta Nacional Nº 11, en Chaco, detuvieron la marcha de un camión con semirremolque de bandera paraguaya, cuyo conductor circulaba con destino a la provincia de Buenos Aires.Al comenzar con el registro documentológico, los uniformados detectaron que “el código QR direccionaba a la documentación de Manifiesto Internacional de Carga/ Declaración de Tránsito Aduanero (MIC/DTA) y que la misma presentaba anomalías en los sellos (los cuales estaban borrosos y no correspondían a las autoridades de la Dirección Nacional de Transporte)”.Posteriormente, los funcionarios tomaron contacto con el personal de AFIP-DGA, quien informó que el rodado no registraba movimiento al momento de pasar por el Área de Control Integrado (ACI) del Puente Internacional “San Ignacio de Loyola” y que al ingresar por el Paso “Puerto Pilcomayo” no llevaba carga, por lo que los gendarmes iniciaron con una requisa más minuciosa.Como resultado de la misma, los efectivos descubrieron “en el interior del acoplado un total de 571.000 paquetes de cigarrillos extranjeros, que estaban distribuidos en 1.142 cajas, que eran transportados sin la documentación correspondient”e.Intervino en el hecho, el Juzgado Federal Nº 1 de Resistencia, Chaco, que dispuso el decomiso de la mercadería, valuada en 156.225.600 pesos, dinero en efectivo, del rodado y demás elementos de interés para la causa. Además, el ciudadano quedó detenido en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero”.