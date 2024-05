Una changa y llamado por la recompensa: cómo detuvieron al asesino de peluquero

"Lo trajo al barrio el hijo de la dueña de la casa", el testimonio de los vecinos de Moreno

"Estaba ahí adentro y salió de la casa. Estaba adentro y fue una vecina la que lo reconoció. Ahí vive una señora grande", dijo un hombre que vive en la misma cuadra donde se escondía Guzmán.



Según agregó el vecino, el colorista estaba "con pelo largo y barba", de un aspecto muy distinto a cómo se lo vio en los videos durante la noche del crimen.



En tanto, una mujer mayor aportó que Guzmán "llegaba de noche" y que lo había llevado a la casa el hijo de la dueña del inmueble.



"El hijo de la dueña de la casa es un sinvergüenza y él lo trajo acá", dijo la vecina.



Retraído y solitario, así lo describían al colorista Guzmán

Guzmán "no venía bien" desde hace un tiempo, precisaron los testigos, que remarcaron que había permanecido mucho más silencioso que de costumbre.



En un video de diciembre del año pasado, publicado en redes sociales, se lo veía haciendo catarsis con una clienta. "Vivimos sufriendo, renegando. Nos traumamos juntos. Somos los traumados", decía, con un dejo de ironía. "Mirame la cara, siempre feliz", le decía a la cámara.



Guzmán hacía tratamientos de keratina desde hace más de siete años en el local de Verdini. "Era medio raro. No te ibas a imaginar que podía matar a los compañeros, pero sí noté que era muy observador de todo lo que pasaba en el local. A veces se tildaba mirando las situaciones que pasaban a su alrededor", comentó a Clarín una clienta que se atendía habitualmente con el tirador.



En sus redes sociales Guzmán compartía posteos sobre los trabajos que hacía. "Abelizate", era el gancho que repetía cada vez que le hacía un service en el pelo a sus clientes en su "sillón especial", una especie de trono que estaba en el fondo del local.



El mismo día del crimen, Guzmán se rapó el pelo completamente, un estilo que nunca antes había adoptado y un dato que es clave para la investigación. Es que para la familia de la víctima, entienden que tenía planeado cometer el crimen y luego desaparecer. Por eso el repentino cambio de look.

