Barras de Rosario Central agredieron a empleados de Migraciones Argentina

Esta mañana, simpatizantes e hinchas de Rosario Central protagonizaron incidentes en la área binacional integrada del puente General San Marín en su regreso desde Montevideo tras presenciar el partido donde el "Canalla" perdió por 2 a 1 ante Peñarol por la Copa Libertadores.Según supo, los hinchas que se movilizan en más de 25 micros intentaron salir de Uruguay sin hacer los trámites migratorios y alegaron demoras excesivas del personal argentino apostado en las cabinas. Incluso llegaron a agredir a un funcionario de Migraciones Argentina porque en dos horas de espera solo habían despachado dos ómnibus.Ante la situación de violencia, fue necesaria la intervención de la Infantería de Marina de Uruguay -fuerza similar a la Gendarmería de Argentina-. Los barrabravas del "Canalla" se bajaron de los ómnibus sobre la ruta 2 y caminaron hasta la zona del peaje diciendo que estaban cansados de tanto esperar.La situación fue controlada mediante la gestión del prefecto local con los líderes de la barra brava y sobre las 9. 15 ya no quedaba nadie en el puente.Por otro lado, fuentes del operativo Tribuna Segura confirmaron que no se registraron incidentes del lado argentino. Los 25 micros circularon por la ruta nacional 136 sin problemas.Solamente un micro que no había completado todos los trámites migratorios fue detenido por Gendarmería Nacional. Debió cumplir con los requisitos y luego continuó viaje hacia Rosario.Desde Gendarmería indicaron que se "garantizó la seguridad vial y ciudadana en todo momento" y confirmaron que los micros viajan "hacia Rosario encapsulados por la Policía de Entre Ríos" que completa el operativo para que no se registren incidentes.