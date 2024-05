Confirmaron condena a jefe de "Los copitos" por tenencia ilegal de DNI

Foto: Nicolás Carrizo también afronta causa por intento de magnicidio contra CFK. Crédito: Ámbito

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, presidida por el doctor Gustavo Hornos y que tiene a los doctores Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky como vocales, rechazó el recurso de casación pedido por la defensa de Nicolás Carrizo, como respuesta a la sentencia que lo condenó a la pena de 1 año de prisión en suspenso por considerarlo autor del delito de tenencia ilegítima de documento nacional de identidad ajeno.



Gabriel Nicolás Carrizo es uno de los acusados por el intento de magnicidio de la entonces Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sucedió el el jueves 1° de septiembre de 2022 afuera de la vivienda de la ex presidenta en el barrio de Recoleta. La causa tiene prevista fecha de debate oral ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 para el próximo 26 de junio del 2024.



En el marco de aquella investigación fue que se ordenó el allanamiento del domicilio de Carrizo, y fue allí que se encontraron en un mueble dentro de la habitación dos documentos nacionales de identidad (DNI) pertenecientes a dos mujeres, lo que dio origen a esta causa.



En esta oportunidad, se descartaron los diferentes argumentos que fueron traídos a examen por la defensa de Carrizo. El magistrado que lideró el Acuerdo desestimó las nulidades planteadas por la defensa con relación al allanamiento que dio inicio de las actuaciones. Los motivos por los que la Cámara Federal de Casación Penal descartó el recurso de casación a Nicolás Carrizo Para llegar a esta resolución, se tuvo en cuenta el hecho investigado y la participación de Carrizo en el mismo a partir de las distintas pruebas ponderadas por el tribunal de juicio, entre ellas: pruebas documentales, periciales y testimoniales.



El juez Mariano Borinsky rechazó el cuestionamiento de la defensa, alegando que la acción de tener de manera ilegitima un DNI ajeno pone en peligro un derecho subjetivo en concreto, con autonomía de la efectiva existencia de un daño real. Asimismo, descartó la idea de que Carrizo no haya tenido conocimiento sobre la ilicitud de su conducta que pueda llegar a funcionar como móvil de inculpabilidad, ya que los argumentos dados por la defensa no fueron suficientes para plantear dicho escenario.



Es por eso que el tribunal revisor de la Cámara de Casación confirmó por unanimidad la condena impuesta en suspenso, tras advertir que la misma se encontraba suficientemente fundada. Fuente: Ámbito