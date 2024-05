Médico golpeó ferozmente a inspectora en control de alcoholemia

Un médico de 64 años quedó involucrado en las últimas horas en un violento episodio en la localidad bonaerense de Berisso. Primero atacó brutalmente a una inspectora de tránsito para evadir un control vehicular y después provocó disturbios en la comisaría donde lo llevaron demorado, pero ya recuperó la libertad.Todo se desencadenó el domingo cuando efectivos del Comando de Patrullas observó a un conductor maniobrar de manera imprudente en las calles 165 y 16, y lo interceptó para hacerle el test de alcoholemia.Si bien el conductor se detuvo ante el personal de Seguridad Vial, su intención no era someterse a lr.Esto se tiene que saber, porque no está bien lo que hizo este señor, porque ni siquiera pidió disculpas. Voy a seguir la denuncia penal”, detalló a Trama Urbana la víctima, Cecilia Armendi.Tras el ataque, el médico fue trasladado a la comisaría Primera de Berisso pero siguió con su comportamiento violento y golpeó a varios policías, aunque no logró causarles daño. Finalmente, se le abrió una causa por los delitos de “lesiones y resistencia a la autoridad” y recuperó la libertad.El caso de Berisso se conoció apenas unas horas después de otro violento episodio en la localidad de Ensenada. En ese episodio, un hombre subió a un colectivo de la línea 275 pero como no tenía saldo en la SUBE, el chofer le pidió que se baje y todo terminó en una terrible pelea.“Flaco, te pido por favor que te bajes que la gente tiene que llegar a un lugar”, le dijo el chofer. La situación fue escalando hasta que en determinado momento una mujer se acercó hasta él para prestarle su SUBE y que así pueda sacar el boleto. Pero apenas llegó hasta la parte delantera, el agresor le dio un cabezazo al colectivero.Toda la secuencia quedó grabada por los pasajeros que se encontraban en el vehículo y posteriormente se difundió en redes sociales. (Todo Noticias)