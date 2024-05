Joven madre denunció que malvivientes pretenden intrusar su vivienda social

Joven madre denunció a través deque integrantes de una familia quieren apoderarse de la vivienda social en la que vive en barrio 98 Viviendas de Paraná. “Solo quiero vivir tranquila porque ya estoy cansada de denunciar en comisaria tercera y no tengo respuestas. No puedo dormir de noche”, aseguró Antonela Blanco.

Dispararon y apedrearon la casa de vecino que denunció un robo.

Una pareja ingresó a la casa de un vecino y, a punta de pistola, sustrajeron bicicleta y un parlante. Luego, integrantes de una familia dispararon y apedrearon la vivienda del damnificado por el robo. pic.twitter.com/oFax4U9pFy — elonce.com (@eloncecom) May 26, 2024

“Ustedes no tienen que estar acá; tienen que irse”, fue la advertencia que recibió este sábado por la noche cuando una pareja, a punta de pistola, amenazó a su hermano y a uno de sus hijos; el hecho ocurrió cuando la mujer se encontraba en un cumpleaños junto a otro de sus hijos. En las imágenes puede verse como la pareja de delincuentes se alzó con un parlante, dos batidoras y una bicicleta.Blanco aseguró aque el objetivo final de los reiterados robos es amedrentarla para apoderarse de la casa en la que vive, y apuntó a vecinos de la zona de calle Hernandarias. “Se trata de gente que corrieron de otros barrios por los robos que cometen; viven en ranchos, a la vera del arroyo”, comentó.De hecho, este fin de semana, mientras la mujer buscaba su bicicleta robada, se produjeron los incidentes cuyas imágenes fueron difundidas por Reporte 100.7“Nos apedrearon y amenazaron con cuchillas; una de las chicas quiso apuñarnos y hasta se escuchan los tiros que dispararon. Los denunciamos con nombre y apellido, pero nadie hace nada”, reprochó la denunciante en comunicación conLa mujer teme por su seguridad y la de sus hijos. “Me dicen que me tengo que ir porque van a prender fuego la casa; me quieren quitar la casa”, recalcó. De acuerdo a lo que explicó, la vivienda social le fue readjudicada tras comprársela a la beneficiaria original. “En IAPV me están haciendo los trámites para que yo siga pagando las cuotas que se adeudan”, especificó.

“Es una casa del Estado porque nunca la pagaron; y en el barrio saben que la casa no tiene dueño, por eso ellos quieren quedársela, porque quién los sacará”, cerró.