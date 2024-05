La hipótesis de la muerte del youtuber acusado de tenencia de material pedófilo

Policiales Hallaron muerto al youtuber acusado de tenencia de material pedófilo

Leonel Esteban Borroni, el reconocido youtuber que había sido detenido el jueves pasado por tener material de abuso sexual infantil, apareció muerto en su casa unas horas después de haber sido excarcelado. La escalofriante escena que encontraron en su casa es materia de investigación para la policía.El cuñado del influencer de 40 años fue a buscarlo a su casa de la localidad bonaerense de Isidro Casanova, partido de La Matanza, luego de intentar comunicarse con él en varias oportunidades y no recibir respuesta.El hombre se encontró a Borroni adentro de la bañera, atado de pies y manos con precintos plásticos. Cerca de esa bañera había una escalera de plástico apoyada contra la pared que habría utilizado el fallecido.çEl fiscal Matías Folino, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza, lleva adelante la causa y, según Clarín, la principal hipótesis que mantiene es la del suicidio.Esto se sostiene por dos elementos. El primero tiene que ver con la escena que había en el baño de Borroni y el segundo es el testimonio de la familia del influencer, quienes habían alertado que desde que comenzó la investigación judicial estaba deprimido.El youtuber había sido detenido este jueves en su casa, donde secuestraron sus dispositivos electrónicos para su posterior análisis. El viernes se negó a prestar declaración ante el fiscal Brogna.La causa se inició el año pasado luego de que la Procuración de la Provincia de Buenos Aires presentara 18 reportes del NCMEC (National Center For Missinng and Exploited Children), que había detectado este tipo de contenido en diferentes puntos de La Matanza. De esta manera, siete de los casos registrados llevaron a que se realizaran los allanamientos y detenciones.La Justicia está investigando si los acusados tuvieron algún vínculo con el tráfico o la producción del material.En redes, Borroni era conocido como “Un león viajero”, ya que se dedicaba a crear contenido sobre sus experiencias de viajes en la Argentina y distintas ciudades del mundo. Una de sus principales plataformas era YouTube, en la cual tenía más de 108.000 suscriptores y alojaba 263 videos. Además, contaba con perfiles en TikTok y en Instagram, donde superaba los 137 mil seguidores.