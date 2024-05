Chocaron dos vehículos en una esquina donde son frecuentes los accidentes

Colisionaron un automóvil Ford Ka y un vehículo Rastrojero en la intersección de calles Concordia y Montevideo de Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró en la mañana de este domingo, afortunadamente, no se reportaron lesionados; solo daños materiales en las unidades siniestradas.Debido a que no hubo lesionados en el siniestro, personal policial no tomó intervención, pero si se le dio parte a inspectores de Tránsito debido a que uno de los vehículos carecía de la documentación correspondiente para circular, pudo confirmarRespecto a las circunstancias del accidente, la subcomisario Rey de comisaría primera de Paraná estimó aque la “escasa visual” que se registra en esa esquina pudo haber sido una de las causales de la colisión.De hecho, son reiterados los accidentes de tránsito en esa intersección de la ciudad. En siniestros anteriores, los vecinos manifestaron que en esta esquina siempre ocurren choques e impactos de vehículos debido a la falta de señalización en el lugar y reductores de velocidad. Además, esta esquina céntrica de la ciudad se encuentra en una zona de pendientes, lo que ocasiona que muchos conductores transiten a gran velocidad.