Atacó con una cadena al policía que pretendió detenerlo por el robo de un auto

El accionar de un delincuente –que vestía de negro y estaba encapuchado- demandó la intervención del personal policial de Crespo, a las 5.30 de la madrugada de este sábado en calles Urquiza y Belgrano. De acuerdo al llamado del denunciante, el sujeto estaba intentando abrir un auto. Asimismo, el vecino facilitó vía WhatsApp una filmación obtenida por las cámaras de seguridad de su casa, dónde se visualizaba al sospechoso en cuestión.El oportuno reporte de la situación fue clave, para que, con una inmediata respuesta, el delito sea abortado. "Una dotación se dirigió al lugar y en el camino, observó a una persona con las mismas características de vestimenta que las notificadas, por lo que detuvieron la marcha para proceder a su identificación. El ciudadano comenzó a agredir al personal en forma verbal, manifestando que tenía DNI pero que no lo iba a exhibir, y en esas circunstancias, sacó de una mochila una cadena y comenzó a golpear al personal”, confirmó ael subjefe de la comisaría de Crespo, Gastón Heintz. El subcomisario reveló que un oficial resulto lesionado en su mano izquierda y el delincuente, “aprovechando la reacción de disminución de fuerza, se dio a la fuga".Pero su plan de huida no tuvo éxito: "El personal policial se abocó a darle alcance y en Hipólito Yrigoyen casi San Martín, vuelve a ser interceptado. Al advertir la proximidad del móvil, sale corriendo y se inició una persecución en forma peatonal, logrando ser inmovilizado en Av. Humberto Seri -entre Moreno y Belgrano-".Se trata de un joven de 24 años de edad, oriundo de Crespo, con antecedentes penales. A instancias de ser aprehendido, "el mismo llevaba una mochila color negra, y una cadena para can, utilizada para la agresión, todo lo cual fue secuestrado", apuntó Heintz.Por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación, Sonia Vives, el aprehendido fue alojado en Alcaidía Contravencional, con sede funcional en comisaría quinta de Paraná. "Contando con la denuncia de quien dio aviso, se instruyeron actuaciones por los supuestos delitos de Tentativa de Hurto, Resistencia a la Autoridad y Lesiones en la personal del Oficial Policial", detalló el Segundo Jefe de Comisaría Crespo.