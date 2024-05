Rechazaron sobreseimiento a Caviglia e irá juicio por confuso hecho en un auto

El juez José Eduardo Ruhl rechazó el pedido de sobreseimiento de Fernando Caviglia tras el confuso episodio ocurrido en julio del año pasado, por lo cual, el ex funcionario provincial irá a juicio oral en el marco de la causa que se investiga por el presunto delito de Privación de Libertad, supoSe recordará que la solicitud fue efectuada por los abogados defensores Julio Federik y Miguel Cullen, la semana pasada, ante el magistrado.En tanto, la fiscal de la causa, Martínez Carponi y la querellante, Corina Beisel, superada esta instancia, deberán ofrecer los testigos, en el marco del artículo 405 del Código Penal, para que finalmente el juez Ruhl pueda homologar la requisitoria de elevación a Juicio Oral al que deberá someterse el ex secretario de Comercio Exterior.La causa se enmarca en el supuesto delito de Privación de Libertad, tras la denuncia de Florencia Lazzaneo, quien el 16 de julio del año pasado subió al auto de Caviglia, estando él al volante y prestando servicio para la aplicación Uber. Según la denuncia, el ex funcionario comenzó a circular intentando llevar a Lazzaneo a su departamento, tomó por distintas calles, hasta que finalmente optó por dejarla en su domicilio, previo a ser insultado por su actitud y grabado en un video que se viralizó ese mismo día.Caviglia aseguró que se encontraba circulando por la zona de calles Tacuarí y Suipacha cuando se detuvo. La joven se acercó, subió al rodado y le dijo “¡Vamos!”. Ante ello, él siguió circulando y tomó hacia la zona de Parque Urquiza, donde la chica advirtió que no era el destino al que ella pretendía dirigirse. El hombre le aseguró que la misma nunca le había dicho a donde quería dirigirse y que él no se dedicaba al traslado de personas. Según la exposición policial que él realizó, la mujer tuvo una reacción violenta, lo insultó y advirtió a su familia lo que estaba ocurriendo, amenazó con agredirlo e intentó chantajearlo.En la exposición, Caviglia dio cuenta que la joven le hizo escuchar un mensaje de audio donde el novio, de ella, le decía que la tenía que dejar sana y salva o lo iba a matar. En medio de la difícil situación, el hombre aseguró que siempre quiso mantener la calma y la mujer le repetía: “Yo a esto te lo voy a cobrar, ¿qué tenes para darme?. Puede ser plata o una motito” y le pidió su número de celular para contactarlo”.Todo ocurría mientras el hombre seguía conduciendo y al llegar a calle Rondeu y Zapata, (donde quería ir la joven) había un vehículo de la policial y al frenar también se encontraba el papá de ella. Ahí mismo, la joven se bajó del auto y ante la policía ambos dieron la versión de los hechos.