Solicitaron sobreseimiento para Caviglia tras confuso episodio en un auto

El hecho

Luego de no tener lugar a la nulidad del juicio, el abogado Julio Frederik remarcó en la última audicencia: “Se llama al Uber, con todas las garantías de que el sistema no le funcionaron. Pero no obviamente con el engaño o erróneamente dirigida la persona se mete en el auto”.“Nuestro cliente se sintió con temor por todas las cosas que decía con la chica, que lo esperaba el padre, que lo hablaba al novio.”, agregó.Se recuerda que la joven solicitó el servicio de un Uber en calle Tacuarí y Suipacha . Sin embargo, para sorpresa de la joven, el conductor indicó que se dirigía para otra dirección. En ese momento, le expresó que podían “pasar un buen momento”, algo que alarmó a la joven.Finalmente, y luego de tanto insistir, en calle Rondeau y Zapata pudo escapar en una zona donde la esperaba su padre junto a móviles policiales.