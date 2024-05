Adolescente asesinado cuando iba a la escuela: “El corte le llegó al corazón”

Policiales Asesinaron a un adolescente para robarle cuando iba a la escuela

La mamá del adolescente asesinado por un delincuente en Comodoro Rivadavia, Chubut, contó detalles devastadores de cómo fue el crimen de su hijo Gonzalo Guenchur mientras esperaba el colectivo para ir a la escuela: “El corte le llegó al corazón”.El asesinato del adolescente de 17 años tuvo lugar cerca de las 7 de la mañana en el barrio Ceferino cuando esperaba a su compañera de escuela en una garita de colectivo. Allí fue sorprendido por un ladrón que le robó el celular y mientras Guenchur lo perseguía, el delincuente lo apuñaló.Fue el propio conductor quién le contó cuáles fueron las últimas palabras de su hijo: “Solo le dijo que iba a la escuela, que no le había hecho nada y que a la tarde iba a ver a su abuela”.Acerca de cómo se enteró de la dramática noticia, Alderete señaló: "La compañera que estaba junto a Gonzalo avisó al grupo de la escuela y uno de sus amigos me llamó enseguida”."Cuando llegué a la clínica me dijeron que había perdido mucha sangre, que lo estaban reanimando y a los dos minutos me dijeron que falleció”, lamentó.Por el relevamiento de las cámaras de seguridad, las autoridades confirmaron que el ladrón fue identificado y ya es buscado de forma intensa.Luego de que trascendiera la triste noticia, familiares, amigos de la Escuela Provincial N° 711 “Federico Brandsen” y vecinos de la víctima realizaron una marcha para exigir justicia.