Asesinato de adolescente cuando iba a la escuela: detuvieron al presunto autor

Policiales Asesinaron a un adolescente para robarle cuando iba a la escuela

En una trágica mañana de martes, en el barrio Ceferino de Comodoro Rivadavia, un adolescente de 17 años, identificado comoLos hechos ocurrieron cerca de las 7 horas en la garita de transporte ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y Soldado Almonacid.El joven, dejando consternada a la ciudad shubutense. La noticia conmocionó a todos aquellos que conocían a Gonzalo, descrito por sus amigos y familiares como una persona amable y trabajadora, con un futuro prometedor por delante.Al respecto, el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia del Chubut anunció en las primeras horas del miércoles la detención del presunto autor del crimen del estudiante. Fue a unos 300 metros de donde se produjo el hecho.Noelia, la mamá de Gonzalo Güenchur, rompió el silencio tras el asesinato de su hijo, en medio de la movilización hacia Fiscalía en reclamo de justicia.La mujer encabezó la marcha junto a su mamá y a la novia de su hijo con un cartel que afirmaba que se trataba de un asesinato y no de un robo, pidiendo justicia y rápidas respuestas de las investigaciones.“Me decía que él quería seguir estudiando, pero que se quería casar con su novia. Me decía quiero terminar mis estudios pero quiero que ya sea mi esposa (su novia)”, contó la mujer entre lágrimas en comunicación con los medios de comunicación.Y añadió: "nos habló de hijos y de un futuro y eso es súper doloroso, porque yo hoy lo sufro como mamá, pero me pongo en el lugar de su novia". Además, le agradeció a la joven por estar en este terrible momento: "hoy estoy acá porque ella me dijo que venía. Será un tiempo de acompañarnos", dijo.Por su parte, la abuela de Gonzalo también emitió declaraciones desgarradoras. “En este momento hay mucho dolor en nuestras vidas. Mi hija necesita mucho el apoyo nuestro. Es muy feo perder un hijo y hoy ella lo perdió”, dijo.mayor que tenía ella. Un chico respetuoso, un nene que amaba a su papá, a su mamá. Él agradecía a su mamá por tener la mejor mamá y agradecía el papá que había elegido para él a pesar de que estaban divorciados”, añadió la señora.