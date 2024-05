Un camión chocó, se le soltó el contenedor y murieron al menos dos personas

Un camión que circulaba hacia el norte por la autopista Panamericana chocó contra nueve autos y perdió el contenedor que trasladaba, que cayó sobre el lado contrario de la autopista. Hay al menos dos personas muertas y entre ellas habría un menor de edad.



El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas de este domingo en la intersección de Panamericana y Pelliza, a la altura del partido de Vicente López. En el lugar se encuentra trabajando el personal del SAME.



"Dos autos chocaron con el camión y el resto fueron impactados con el container", aseguró la periodista Daiana Lombardi.



Según trascendió, el vehículo de gran porte habría estado circulando por el carril rápido. Por lo que se puede ver en las impactantes imágenes, esto sería así, aunque todavía no está confirmado.



Poco a poco, los carriles comienzan a liberarse y el tránsito vuelve a agilizarse en la zona. Sin embargo, todavía hay un gran embotellamiento. El fiscal Gastón Larramendi, que investiga la circunstancias en las que ocurrió el hecho, aseguró que cuando se realicen las pericias habrá mayor certeza sobre lo ocurrido.



"El camión, al parecer, circulaba por el carril de baja velocidad por la posición en la que quedó. Un Toyota Corolla habría chocado con el camión y se metió debajo de las ruedas. Otro vehículo chocó contra éste y esto provocó que el camión se descontrole y que el container pasara para el otro lado", explicó Larramendi.



De la misma manera, siguió: "Las dos personas que iban en el Toyota fueron trasladadas al hospital, pero con vida. Los fallecidos son los que habrían sido aplastados por el contenedor".



"El conductor del camión estaba en shock y fue trasladado al hospital. Podría llegar a ser imputado, sin ir más lejos y sin adelantar opinión, me parece que al menos con el container no estaban dadas las condiciones de seguridad para circular, esto produjo que fuera lanzado hacia la otra mano", completó. (TN)