Denunciado por abuso en Regimiento fue imputado y quedó con prisión preventiva

Se negó a declarar



La denuncia



El comunicado del Ejército



Cerca de las 11 de este viernes, el joven de 22 años que fue detenido tras ser acusado de violación en el Regimiento de Gualeguaychú llegó escoltado por la Gendarmería para sentarse cara a cara con el Juez Federal Hernán Viri, que investiga el caso de presunto abuso sexual con acceso carnal.En la mañana de ayer, el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado Nº2 volvió a ser escenario de allanamientos ordenados por Viri, en el marco de un nuevo episodio de abuso sexual que habría ocurrido en la institución en febrero de este año.En esa ocasión, una soldado de 23 años que cumplía con una guardia de 24 horas, denunció haber sido víctima de un ataque sexual por parte de un soldado en las duchas.La particularidad de este caso con respecto a los ocurridos anteriormente y que aún siguen tramitándose en la Justicia Federal, es que el denunciado dejó el Ejercito cuando comenzaron conocerse detalles de lo ocurrido, porque la mujer decidió dar a conocer lo acontecido a la superioridad del Escuadrón.Por consejo de su abogado, el hombre acusado de violación se negó a declarar. Fue imputado por abuso sexual con acceso carnal.El Juez Federal Hernán Viri le informó acerca de cómo continuarán los procedimientos, cuál es su situación procesal y luego le comunicó que continuará con prisión preventiva para evitar entorpecimientos en la causa.Actualmente están definiendo dónde quedará alojado el imputado. Las posibilidades son: en la Unidad Penal 9 o en la Jefatura de Policía, indicaVale recordar que ayer se realizó la inspección ocular en el Regimiento, para recabar información sobre la denuncia radicada por una soldado.La mujer denunció que el detenido la violó en las duchas del establecimiento militar.Matías Farías, el abogado defensor del joven de 22 años que está imputado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionario de una fuerza armada, habló sobre lo sucedido y deslizó su teoría del caso:En principio se refirió a la imputación de su defendido como la “más grave dentro de lo que es abuso sexual”, pero separó que hasta el momento todo se basa en “lo declarado por la víctima”.“Nuestra teoría del caso no es igual a la de la víctima, pero bueno, en principio, en esta etapa del proceso, tiene mucha fuerza esta declaración hecha por la víctima”, respondió Farías, tras sus primeras horas como defensor tras tomar intervención este mismo viernes.“Como hoy se tomó intervención en la causa, la estamos trabajando y la idea es, si existe ahora la posibilidad de conseguir prueba rápido, pedir una ampliación de indagatoria como para poder plantear nuestra teoría del caso, junto con prueba que la acompañe”, explicó.Cuando se le repreguntó si la teoría del caso para la defensa es una relación consentida, el defensor no lo negó. “En principio, podríamos decir que había algún grado de conocimiento entre tanto víctima como imputado en la forma previa al hecho, pero todavía esta cuestión no lo podría adelantar hasta no tener prueba que la acompañe”.El acusado, un joven de 22 años oriundo de Gualeguaychú, que fue detenido en la mañana del jueves en la casa de sus padres, indicó que permanecerá con prisión preventiva por un plazo de 10 días hasta que el juez Viri resuelva la situación procesal, es decir si lo procesa, le dicta una falta de mérito o considera el sobreseimiento en base a las pruebas que se presenten.El acusado pasó la primera noche de su detención en el Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional de Gualeguaychú y es muy posible que en las próximas horas sea trasladado para seguir con la medida de prisión preventiva impuesta por Viri en la Unidad Penal Nº9 o en la Jefatura Departamental de Policía.El pasado 24 de abril de 2024 una mujer soldado voluntaria, de 23 años, denunció por violación a un compañero de guardia, en la Unidad Fiscal Federal de Gualeguaychú. El hecho ocurrió durante el turno de guardia comprendido, entre las 6 AM del 12 de febrero, hasta las 6 AM del 13 de febrero.Según consta en la denuncia, el soldado abordó a su compañera en las duchas del edificio donde se encuentra el gimnasio. Pese al pedido de la denunciante para que deponga su conducta, la violentó sexualmente poniendo en riesgo su salud.Posteriormente, el agresor solicitó la baja de la fuerza, luego que se propagaran "rumores" del hecho que afectaron a la denunciante, hasta el punto de empujarla a hablar con la superioridad sobre la agresión sexual de la que había sido víctima.El jefe de la unidad, el mayor Tomás de Vergara, quien acompañó a la mujer a hablar con su familia y a denunciar en Fiscalía la violación."El Ejército Argentino informa que en relación a una denuncia sobre violencia de género ocurrida presuntamente en el cuartel el Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada 2, ubicado en la localidad de Gualeguaychú, en el día de hoy se ha llevado a cabo una inspección ocular en instalaciones del mencionado cuartel como parte de la investigación judicial en curso", comienza la misiva enviada a Radio2820."El hecho que se investiga habría sucedido en el pasado mes de febrero de 2024 y serían protagonistas del mismo personal de la misma jerarquía. En la actualidad el denunciado ya no integra las filas del Ejército", continuaron."En oportunidad de ser notificadas, las autoridades de la unidad militar implementaron las medidas establecidas por la institución para casos de violencia de género. El protocolo de actuación fue realizado junto a la oficina de género de la jurisdicción", aseguraron."La Institución continúa a disposición de las autoridades judiciales intervinientes a fin de alcanzar un pronto esclarecimiento de los hechos", concluye el comunicado.