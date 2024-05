Estuvo prófugo nueve años por un femicidio y cayó por un carnet de futbolista

El nombre de Antonio José Castellanos aparecía en un afiche que llevaba una recompensa de $5.000.000 por datos que permitan atraparlo. Era buscado por el femicidio de Sabrina Verónica González, su expareja, ocurrido el 5 de noviembre de 2014, en Virrey del Pino (La Matanza). De alguna manera, logró evadir a la Justicia por nueve años, hasta que cometió un error que terminó en su captura: dejó su rostro plasmado en un carnet que se hizo, con una identidad falsa, para poder jugar al fútbol en una liga de Comodoro Rivadavia, en Chubut.



Castellanos se desempeñó como jugador del Club Social y Deportivo René Favaloro desde, al menos, el 2021. “No sabíamos quién era. Sabíamos únicamente que un hombre falseaba su identidad, que no salía mucho de la casa y que le había puesto a su hija el apellido de la pareja”, contó una fuente del caso, a cargo de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia de la Policía del Chubut.



“Conseguimos una foto del carnet que hizo para jugar al fútbol, en el que se hacía pasar por Carlos Vera, de 41 años de edad. Entonces únicamente nos quedaba demorarlo y verificar, como se hizo este domingo”, explicaron tras el arresto ejecutado por el oficial Patricio Rojas. El presunto femicida había comenzado una nueva vida en el barrio Favaloro, en la periferia de la ciudad petrolera. En la comisaría se mostraba confiado en que no podrían descubrir su verdadera identidad, pero no lo logró: los detectives verificaron que tenía una búsqueda vigente por el crimen.



Los agentes comprobaron que se trataba del prófugo mediante el sistema ABIS de reconocimiento facial. Luego, los policías informaron a Andrea Rubio del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, a Marcela Freile de la Oficina Judicial y a la jueza penal María Laura Martini, quien dispuso que el individuo permanezca detenido en la Alcaidía local. También advirtieron de la captura al fiscal de homicidios de La Matanza, Adrián Arribas, a cargo de la investigación del crimen.



La detención fue celebrada por el gobernador Ignacio Torres. “Ningún asesino suelto en Chubut. Felicito a la Policía de Chubut por detener a este femicida que se encontraba prófugo de la Justicia bonaerense desde hace 9 años. Llevaron adelante un gran trabajo de investigación y, una vez más, ratificaron que son una de las fuerzas de seguridad mejor preparadas del país. Vamos a devolverle a nuestra provincia la seguridad que se merece”, escribió en “X” el mandatario provincial. “Como dije desde el primer día, el único lugar para los delincuentes y los asesinos es la cárcel”, siguió.



En la misma red social, el ministro de Justicia y Seguridad, Héctor Iturrioz, dio algún detalle sobre el derrotero del presunto femicida. “Recorrió el país y países limítrofes. Hoy fue capturado por el oficial Patricio Rojas. De la Policía del Chubut luego de un extenso trabajo de vigilancia. Mis felicitaciones para él”, expresó en su cuenta.



Tras la novedad, los hijos de la víctima se expresaron en Facebook: “Compartimos esta noticia con todos, todas y todes aquellos que nos acompañaron todo este tiempo. Queda un trayecto aún para que la Justicia lo condene como culpable. ¡De su culpabilidad no tenemos dudas! Nos abrazamos con cada uno en esta esperanza renovada. ¡Será justicia!”. El posteo lleva la firma de Daira, Martina y Nicolás, quienes tenían 14, 16 y 18 años en el momento del crimen.



Sabrina fue asesinada de una puñalada en la espalda en la casa de su ex suegro, ubicada en Virrey del Pino. Una hermana de Castellanos encontró el cuerpo y llamó a la policía. A su lado, los peritos encontraron un cuchillo que llevaba las huellas del homicida impregnadas en el mango. (Infobae)