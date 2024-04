Motociclista muerto en choque “pegó de lleno con la cabeza en el pavimento”

Un joven murió en San Salvador tras choque entre dos motos ocurrido alrededor de las 21 de este martes, a la altura del kilómetro 209 de la ex ruta 18. Colisionaron una motocicleta Corven Hunter 150 cc al mando de un hombre de 43 años, domiciliado en General Campos, y una Zanella Modelo Due 110 cc, que iba en sentido contrario.el jefe de la Policía Departamental de San Salvador, Gerardo Schumacher.Mientras tanto, el joven de 23 años, domiciliado en San Salvador, que manejaba la Zanella murió por las gravísimas lesiones padecidas.. “El 27 de abril cumplía 24 años de edad”, precisó el comisario, al tiempo que señaló que desde Fiscalía “se dispuso la realización de la autopsia”.“Estamos a la espera de la realización del informe criminalístico, pero acorde a las huellas de frenada, habría ocurrido un impacto de frente”, adelantó Schumacher, quien consideró que será fundamental el testimonio del sobreviviente.Añadió que “en el lugar tenemos cámaras, pero alejadas, no captan el momento de la colisión. Fue un camionero el que avisó que iba transitando y vio las motos tiradas sobre el pavimento”.Si alguno de los rodados cruzó de carril “es materia de investigación”, pero adelantó que, pero tenemos garantizado que no habría participación de un tercero mediante un sobrepaso”.No descartó que alguno “haya transitado sin luces o que haya tratado de ingresar a algún domicilio en la mano contraria, pero todo es materia de investigación.”.El jefe departamental confirmó aque “en el lugar había dos cascos, pero hay que establecer si los llevaban colocados. Quien falleció pegó de lleno con la cabeza en el pavimento. Hay que ver si llevaba puesto el casco, porque se le puede haber salido, pero al momento del impacto contra el asfalto no lo tenía colocado”, ratificó durante el programa