Automovilista embistió a una pareja de motociclistas y se fugó sin auxiliarlos

#laplata 122 y 72. Así fue el accidente entre una moto y un Renault Clio. El conductor del vehículo se dio a la fuga. SAME asistió a los dos heridos. Buscan al automovilista. pic.twitter.com/hW6C6vlEvw — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) April 21, 2024

El hecho ocurrió este domingo a la madrugada en la intercepción de las calles 122 y 72, donde Eddy Moraya, de 27 años, y Jacqueline Quispe, fueron embestidos por un vehículo que transitaba en sentido contrario y que dobló a la izquierda. Aunque no se logra apreciar con claridad, al parecer, el Renault Clio tenía prioridad de paso porque el semáforo que le permitía girar estaba en verde.A raíz del choque, los dos motociclistas volaron por encima del auto. La mujer, que viajaba como acompañante, se llevó la peor parte. No solo por la violencia con la que cayó, sino también porque, al parecer, no llevaba casco.La secuencia fue registrada por las cámaras de seguridad municipales y el centro de monitoreo municipal, cuyos operarios dieron aviso a la Policía del siniestro vial. Las imágenes muestran que, pese a que el conductor del Renault Clio se detiene por un momento, finalmente, se da a la fuga sin auxiliar a las víctimas.Incluso, se lleva a ver a una persona que abre una puerta trasera en el preciso lugar donde se encuentra Moraya herido, tomándose la cabeza. Luego, la cierra con rapidez y el auto arranca en el mismo sentido en el que se dirigía.En tanto, la pareja quedó tendida sobre el pavimento a unos metros de la Gilera Shael 150 negra y roja en la que se desplazaban. De a poco, algunas personas se acercaron para prestarles asistencia. Luego, arribaron efectivos de la comisaría 9ªde la Policía Bonaerense y, momentos después, llegó una ambulancia del SAME, cuyo personal evalúa a los heridos.Moraya fue trasladado al Hospital Berisso. En cambio, Quispe fue derivada al Hospital San Martín, a donde ingresó con lesiones graves e inconsciente. Mientras tanto, el automovilista es buscado por la Justicia por el delito de lesiones culposas.