Juicio a Alperovich: "José me violó", fue lo que dijo la denunciante a su pareja

Uno de los que ya empezó con su declaración fue el ex concejal David Mizrahi, quien fue pareja de la denunciante. Contó que en 2019 comenzaron a llegarle rumores, posteriores a los presuntos ataques, por lo que decidió escribirle a la joven. Ellos ya no estaban juntos, pero se reunieron para tomar un café y ella le reveló lo que había sucedido. “José me violó”, le dijo la sobrina de Alperovich a su ex.“Me dejó helado, ella estaba incluso muy mal”, recordó Mizrahi, quien dio detalles de los hechos.Durante la declaración, el fiscal Sandro Abraldes le preguntó al exconcejal acerca de la personalidad del exgobernador y dijo que tenía “semanas difíciles”. Incluso contó que durante una entrevista a una periodista local le hizo comentarios como “no seas mala”, “sos muy linda” o “te voy a llevar de viaje”. Además, agregó: “Una vez tuvo una semana difícil cuando no salió bien en La Gaceta porque no había sido bien tomada por la gente”.Esta semana empezó a declarar el entorno y la dirigencia política de Tucumán. Probablemente, el exgobernador Juan Manzur se presente la semana que viene.Durante la campaña que se realizó en el año en el que habrían ocurrido los ataques, Alperovich se había distanciado del entonces gobernador, Juan Manzur, y armó su propia fórmula por fuera del Frente para la Victoria, acompañado por Beatriz Mirkin, y por un gran equipo.Aquellos dirigentes que acompañaron al acusado en ese momento brindarán declaración este lunes: Jorge Gassembauer; el actual interventor del IPLA y mano derecha de Alperovich durante 20 años, Dante Loza; el excandidato Víctor Hugo Decataldo, y el ex asesor de imagen Jorge Alberto Reale.La declaración más esperada era la de Mizrahi, sobre todo porque la defensa de Alperovich intentó platear preguntas que tienen que ver con la relación que mantuvieron el exconcejal y la denunciante, casi al mismo tiempo en que se producían los hechos supuestos ataques.Para Alperovich, Mizrahi y el actual diputado Carlos Cisneros armaron esta causa para perjudicarlo políticamente. Sin embargo, el fiscal Sandro Abraldes resaltó en más de una oportunidad que Mizrahi declarará como testigo y no como imputado, ya que no hay ninguna acusación que pese sobre él.Con respecto a la declaración de Manzur, había pedido responder preguntas por escrito, pero fue rechazado por el fiscal Abraldes y por los representantes de la querella Carolina Cymerman y Pablo Rovatti, así como por la defensa.Una alternativa que se considera es que Manzur pueda declarar vía Zoom, pero de no admitir este tipo de procedimiento se podría decidir ir a tomar su declaración en persona en el mismo Senado o, incluso, en la casa del exgobernador, en Tucumán. (TN)