Nenita quedó en medio de un robo donde hace dos años mataron a su abuelo

?? “A mi hija le cuesta dormir, tiene miedo”



Una nena de 6 años presenció un violento robo en Caseros. La mamá de la menor aseguró que “todos los días pasa algo” y sostuvo que “es terrible vivir así”.



Una nena de 6 años presenció un violento robo a sus padres en el mismo lugar donde hace dos años mataron a su abuelo, también durante un hecho delictivo.El caso ocurrió el fin de semana en la localidad bonaerense de Caseros, partido de Tres de Febrero, cuando la familia llegaba a su casa a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok negra.De un momento a otro fueron sorprendidos por delincuentes que llegaron al lugar en un auto de color oscuro y, a punta de pistola, le exigieron al matrimonio que entregue la camioneta.El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad privadas de los vecinos donde se observa la desesperante huida de la menor hasta el interior de la vivienda, mientras sus padres intentaban salir del vehículo.Lo más conmovedor de la triste historia es que, a dos cuadras del lugar, pero en 2022, el abuelo de la menor, Rolando Omar Villafañe, fue asesinado por cuatro ladrones cuando intentaba guardar su camioneta Ford Ranger en su fábrica algodonera."Cata está muy mal, tiene miedo y no puede dormir. Venimos muy sacudidos hace ya 2 años, que sufrimos un hecho de inseguridad donde perdimos a mi papá acá a dos cuadras. La nena quedó mal desde ese momento y ahora está peor, es terrible", expresó con dolor Julieta, madre de la menor."En ese hecho de inseguridad, mi papá estaba entrando en la fábrica con su camioneta, lo quisieron asaltar y lo mataron a quemarropa. Ese año, yo tenía la misma camioneta que mi hermana y llegando a esta misma casa me quisieron asaltar, pero me pude escapar", señaló.Acerca de la situación del barrio, en diálogo con TN manifestó: "Es una zona liberada. No podemos vivir tranquilos, lamentablemente". Fuente: (NA)