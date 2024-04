Rescataron a hombre que cayó dentro de un pozo ciego de 4 metros de profundidad

Un hombre de 36 años sobrevivió de milagro a una caída de 4 metros de profundidad, después de que el piso de su casa se derrumbara. La víctima terminó adentro del pozo ciego y tuvo que ser rescatado por los bomberos.



El incidente tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Cangallo al 2300, en el barrio Primero de Mayo, en la provincia de Córdoba. Según funcionarios provinciales, el hombre estaba parado en el patio, como de costumbre, cuando de repente “se lo tragó” la cámara séptica.



Ante los gritos de desesperación, el papá de la víctima corrió hasta la zona de atrás de su vivienda y vio que había un gran agujero sobre el cemento y que, increíblemente, su hijo estaba adentro.



Tras un llamado al 911, los bomberos llegaron rápidamente al lugar y desplegaron un intenso operativo de rescate que implicó el uso de un sistema de polea y cuerdas para sacarlo del pozo de manera segura.



El rescate fue un desafío para el equipo de bomberos, quienes actuaron con precisión y rapidez para garantizar que salga lo más ileso posible. Finalmente, tras varios minutos de arduo trabajo, lograron extraerlo. Decidieron trasladarlo en una ambulancia al Sanatorio Allende, donde fue atendido y diagnosticado con politraumatismos.



Roberto Schreider, titular de Gestión de Riesgo de la provincia de Córdoba, aseguró que “esto podría pasarle a cualquiera”, y que se están investigando las causas que provocaron el derrumbe.



“Podría ser por una pérdida de agua de las tuberías o de la cloaca, que fue carcomiendo la tierra. Arriba había cemento y no se notaba que había una imperfección, pero esto se puede prevenir revisando los pozos con frecuencia”, dijo el funcionario.



Además, contó que los bomberos “lo pudieron sacar rápido”, pero que uno de ellos tuvo que bajar y quedarse adentro para poder empujar al hombre hacia la superficie. “No entraban los dos por el orificio”, detalló. También dijo que “no corrieron riesgo de intoxicación, porque no había gases tóxicos adentro”.



“La sacó barata, porque no sufrió lesiones graves, salvo un golpe en el tobillo y escoriaciones producto de la caída. Pero se cayó de una altura de 4 metros, es muy profundo y por suerte no pasó a mayores”, cerró. (TN)