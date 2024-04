Entró a robar a una casa y se enfrentó con la Policía: fue detenido

Un hecho insólito se registró en las últimas horas luego de que un ladrón ingresara a una casa del barrio porteño de Villa Urquiza. Tras un llamado al 911 que daba cuenta de un robo, agentes de la Policía de la Ciudad llegaron a la propiedad y se sorprendieron al encontrar a un hombre escondido en un placard, indicaron fuentes policiales. Aunque el delincuente intentó atacarlos con un arma, uno de los efectivos reaccionó, dio la voz de alto y le disparó en el pecho.



La secuencia ocurrió en una vivienda de la calle Estomba, casi en el límite con el barrio de Coghlan. De acuerdo a las fuentes consultadas por este medio, al llegar, los policías notaron que la puerta de ingreso y una reja habían sido violentadas. En el interior, indicaron, estaba “todo revuelto”. Tenían la sospecha que la persona que había accedido a la fuerza a la casa podría estar aún en algún ambiente de la casa.



Sin embargo, no lo hallaban, hasta que vieron unas zapatillas grises detrás de la puerta de un armario. En ese momento, un hombre apareció de golpe esgrimiendo un arma marca Bersa calibre .22.



La respuesta policial fue repeler la agresión. Luego de recibir el balazo, el delincuente quedó tendido en el suelo, entre ropa y elementos que había arrojado desordenado en su búsqueda de objetos de valor. Llevaba bermuda de jean, remera negra y guantes del mismo color, de acuerdo al sitio La Realidad Online.



Minutos más tarde, una ambulancia del SAME acudió al llamado de asistencia y el ladrón fue trasladado al Hospital Pirovano. Entre los elementos secuestrados, se encontró una riñonera tipo morral, una mochila con joyas y dinero en efectivo. Asimismo, incautaron la pistola del asaltante con siete municiones y el arma reglamentaria del agente que le disparó.



La Justicia derivó la investigación del caso y pericias a la Policía Federal, mientras que no tomó ningún temperamento con el policía, añadieron fuentes consultadas. (Infobae)