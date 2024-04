Chajarí: camioneta “mordió” la banquina, despistó y chocó contra un árbol

Se produjo otro siniestro vial que con fortuna no terminó con personas lesionadas durante este domingo en la madrugada. En la ciudad de Chajarí, en la ruta 2, una camioneta despistó y se chocó un árbol.En dicho lugar se produjo el despiste de una camioneta Pick Up, doble cabina, marca Chevrolet S10, color blanco, conducida por un hombre de 29 años, oriundo de Villa Del Rosario, quien manifestó que iba circulando por R.P. Nº 2 ingresando a la localidad de Santa Ana, al tomar la curva “mordió” la banquina de ripio y perdió el control del rodado. Chocó contra un árbol, donde el conductor no resultó lesionado, solo con daños materiales en el vehículo, señaló