Tres jóvenes reconocieron que robaron 12 mil dólares a un influencer de Paraná

En una audiencia de, el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, informó que dará a conocer el 22 de abril a las 9 su resolución respecto del acuerdo que le presentaron este viernes la fiscal, Mercedes Nin, y los defensores, Claudio Berón, que representó los intereses de LJG, de 27 años, estudiante y sonidista; y de Carlos Albornoz, que asistió a JRD, de 27 años, ex empleado de una sala de juegos y actualmente desocupado, y a FJZ, de 28 años, ex empleado de comercio, también desocupado.Los tres jóvenes reconocieron el hecho que se les intimó, aceptaron la calificación legal, acordada en el delito decuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada por ningún medio; el monto de la pena, acordado en; y estuvieron de acuerdo con la modalidad de ejecución de la pena, que se estableció en la de. Además, aceptaron cumplir con normas de conducta por el plazo de dos años, entre las que se encuentra la realización de 96 horas de trabajo remunerado por cada año, en beneficio de una institución de bien público.Los tres acusados fueron procesados por el hecho ocurrido el, cuando, según recordó Fiscalía en la audiencia, junto a otras personas que no fueron identificadas aún y sobre quienes la pesquisa continúa abierta hasta lograr detenerlas, abordaron a TO cuando ingresaba alrededor de las 4 a su casa ubicada enSegún la acusación, que los tres reconocieron,. En esa circunstancia, cuando la víctima estacionó el auto e ingresó a la vivienda fue sorprendido por cinco personas que lo redujeron,y tras estar alrededor de dos horas en la vivienda, huyeron del lugar -en el utilitario del padre de LJG- llevándose cuatro pares de zapatillas Nike modelo Jordan importadas y le quitaron el celular a la víctima, lo obligaron a desbloquearloNin desarrolló la evidencia que se acordó valorar con las defensas. En este sentido se destacó que las cámaras de video vigilancia del 911 y de domicilios vecinos aportaron imágenes de la camioneta, a partir de lo que se pudo determinar de quién era propiedad. En el mismo sentido cargoso, las imágenes permitieron comprobar que el utilitario se detuvo en la sala de juegos entre las 6:50 y las 7, donde descendió JRD, fichando su ingreso a las 6:51, publicóTambién se destacó que en una caja de DVDs con filmaciones que estaba en la casa de la víctima se encontró una huella digital, puntualmente la del dígito anular derecho de FJZ; y que en el allanamiento que se realizó en la casa de aquel se encontró un par de zapatillas que se correspondió con las que fueron denunciadas como robadas. Se comprobó que era del lote denunciado porque son zapatillas importadas que tienen un código en la lengüeta. La víctima aportó la caja y se comprobó la correspondencia entre el código de la zapatilla y el de la caja.