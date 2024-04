Doble parricidio: el contexto de adicciones que rodea a los detenidos

Policiales Un hombre mató a puñaladas a sus padres en Diamante

Un hombre de 35 años fue detenido, junto a su pareja, en la ciudad entrerriana de Diamante por el asesinato de su padre y su madre, cometido en la madrugada del sábado en el barrio Nuevo Palermo., pudo confirmar. El doble parricidio no tiene precedentes en la historia reciente en Entre Ríos, que conmociona a Diamante.El cruento hecho de sangre sucedió en una casa de calle Elio Gieco entre Ensenada y Falucho, cuando el matrimonio fue encontrado en el piso de la cocina con signos de haber sido apuñalados y golpeados.Por el caso,cuando intentaban escapar de la escena del doble crimen, ante el pedido de auxilio de la nieta de las víctimas, cerca de las 4 de la mañana, quien salió del domicilio avisando que su tío estaba atacando a sus abuelos.Rojas habría ido a la casa de sus padres, junto a su pareja, a pedirles dinero. Ante la negativa, comenzaron a revisar todos los ambientes y muebles de la vivienda. No encontraban nada, por lo que la exigencia comenzó a ser más violenta. El hombre tomó un cuchillo con el que atacó a sus padres. Mientras su pareja, según se sospecha, también podría haber participado de la embestida. Los padres del agresor recibieron varias puñaladas y murieron en el piso del comedor de la vivienda.La pareja detenida presentaba manchas de sangre en la ropa y, a metros del lugar, se encontró una campera con dos armas blancas.Fuentes policiales informaron que el origen del hecho podría ser la problemática de consumo de drogas en los detenidos por el brutal crimen.“Los detenidos tienen problemas de consumo de drogas, por eso se dijo que el crimen podría haber sido la búsqueda de dinero, pero esa hipótesis no está confirmada porque había otras disputas familiares de vieja data, que no estaban relacionadas con el dinero”, explicó ael subjefe de la Departamental policial de Diamante, Diego Cabello del Campo.El comisario confirmó que Rojas no cuenta con antecedentes, pero Rodríguez sí:reveló aLos efectivos policiales ingresaron a la vivienda para desarrollar las tareas periciales pertinentes y se realizarán las autopsias correspondientes en la morgue de Oro Verde que revelarán la cantidad de heridas de arma blanca sufridas por el matrimonio, así como podrá apuntar si se trata de lesiones defensivas o si apuntalan la hipótesis de una pelea dentro del hogar, que será una de las posibles coartadas de los acusados.En tanto, los detenidos -Rojas y Rodríguez- serán indagados por el fiscal Gilberto Robledo en el transcurso de este domingo; actualmente, ambos permanecen alojados en la Departamental policial de Diamante y, tras la audiencia ante el fiscal, se resolverá su situación procesal.