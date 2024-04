Dos autos chocaron de frente en avenida: conductora invadió el carril contrario

Dos autos chocaron de frente sobre avenida Almafuerte, a la altura de la intersección con calle Venturini, en Paraná. Como consecuencia del accidente, que se registró alrededor de las 7 de este domingo, tres personas fueron hospitalizadas con heridas de diversa consideración.“Colisionaron de frente un Volkswagen Up rojo y un Ford Focus gris”, confirmó ala subjefa de la comisaría tercera, Lujan Giménez. La funcionaria policial informó que la mujer que conducía el VW Up “se desvió e invadió el carril contrario”.Hasta el momento se desconocen los motivos y circunstancias del siniestro vial, que dejó tres lesionados. “La conductora del VW Up y los dos ocupantes del Focus –dos hombres- fueron trasladados al hospital San Martín para evaluar el estado de sus heridas”, indicó.Respecto al origen del accidente, la comisario indicó que “al momento del choque, aún estaba oscuro y la visibilidad era escasa debido a las neblina”.En el lugar, intervinieron Bomberos Voluntarios de Paraná y se solicitó la presencia de inspectores de Tránsito de la Municipalidad y, según se confirmó a, no se practicaron test de alcoholemia a los conductores en el lugar del accidente.