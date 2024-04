Hallan un hombre muerto, congelado y tapado con una manta dentro de un freezer

Mario Albornoz (53) alquilaba una casa del barrio Alto Alberdi, en Córdoba, donde a su vez subalquilaba habitaciones para convertir el inmueble en una especie de pensión. Desde el domingo no se sabía nada de él. El lugar había dejado de tener movimiento. Ni Albornoz ni los inquilinos estaban allí. Esto llamó la atención de los vecinos, avisaron a la inmobiliaria para que contactaran a algún familiar.Días más tarde, un hermano de Albornoz se acercó a la casa ubicada sobre calle Santa Rosa al 3300. Entró por un patio trasero y lo encontró muerto dentro de un freezer: congelado y tapado con una manta y una almohada, según el diarioPor estas horas, la Policía busca a los inquilinos de la vivienda, quienes abandonaron el lugar. Investigan se si se trata de un homicidio en ocasión de robo, ya que la casa de la víctima estaba "vaciada"."Notábamos que durante algunos días no había movimiento y que el departamento estaba vacío: no había muebles. Entonces nos pusimos en contacto con la inmobiliaria con la que trabajaba este hombre para poder ubicarlo, porque era extraña la falta de movimiento", confirmó Débora, una de las vecinas que denunció el hecho.En una nota con El Doce TV, mujer expresó que "todo fue muy extraño" porque el departamento de Albornoz está vacío, pero en ningún momento oyeron que "hubiera una mudanza o un camión de mudanzas"."No sabemos qué pasó con la gente que estaba ahí porque todos desaparecieron. Las personas, los muebles, todo", confirmó la vecina. "Era un hombre muy amable que adoraba a su perrito -recordó-. Y eso también nos extrañó, que el perrito ladraba y ladraba y nadie lo atendía", contó.Fuentes policiales confirmaron que el cuerpo de Albornoz estaba en un freezer comercial ubicado dentro de su casa y que, además, fueron halladas "unas mantas con manchas de sangre".Se aguarda por la autopsia del forense para determinar cómo murió la víctima, aunque en principio secuestraron una herramienta con la que lo habrían golpeado. Por lo pronto, no está claro el móvil, si fue un robo o si hay alguien involucrado sentimentalmente con la víctima.Por lo pronto, se supo que Albornoz tenía hijos grandes y estaba en pareja con un hombre que no vivía en la propiedad. A