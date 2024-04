Condenaron a ocho años de prisión a Jorge Goró por cinco delitos en Paraná

Según supo una banda de delincuentes protagonizó una serie de hechos delictivos : una balacera en la que hirieron a un comerciante y mataron a su perro; un asalto a una familia; el robo de un auto y, finalmente, una impresionante persecución policial tras la cual uno de ellos fue detenido.Lograron escapar e ir a la zona oeste de Paraná, donde robaron teléfonos celulares a un par de personas. Finalmente, fueron alcanzados por el personal policial y uno de ellos quedó detenidos.Anteriormente, tenía otras causas pendientes, como es el robo de 150 mil pesos argentinos y cuatro mil dólares a un peruano que llegó a Paraná con el objetivo de comprar un vehículo que Goró había ofertado a la venta. Sin embargo, al momento de encontrarse, le “gatilló” en la cabeza y no le salió el tiro del arma de fuego que llevaba. Sin embargo, al apuntar más abajo le dio un disparo en la pierna, provocándole graves heridas hasta el día de hoy.Ahora se conoció que llegó por medio de un juicio abreviado a un arreglo de ocho años de prisión efectiva, supo. Por otro lado, Fausto Larrosa y Daniel Goró, hermano de Jorge, admitieron los hechos rápidamente y arreglaron condenas de siete y cuatro años, respectivamente.Harlingen Peralta fue la víctima de uno de los robos que perpetró Goró. Dialogó cony dio detalles precisos de lo sucedido en lo que terminó siendo un problema mucho más grave para su vida: “El 30 de diciembre de 2022, tuve un intento de homicidio contra mi persona de Goró. Soy de Buenos Aires, había ido a Entre Ríos, acompañando a un vecino para comprar un Volkswagen Fox. Conocí a este tal Goró. ¿Cómo la ley lo caratula como abuso de arma de fuego cuando no fue abuso? Es un robo agravado con tentativa de homicidio. Este tipo no tiene que salir más y encima exige derechos porque supuestamente no le dejan ver a los padres. A mí me gatilló la cabeza cuando me quiso robar”.Asimismo, prosiguió: “Cuando llegué allá (a Paraná), Goró hizo un teatro porque revisaba el auto, al vecino y fui con un amigo, que es el que me termina salvando la vida. Lo hace pasar a su domicilio. Estaba cansado, me recosté y cuando estaba medio dormido, golpean el vidrio del lado del conductor y la ventana estaba 10 centímetros abajo. Sin mediar palabra, me gatilla la cabeza y no sale el tiro. Diganme si no es tentativa de homicidio. Cuando hace eso, directamente me dice ‘dame la plata, dame la plata’. En ese momento, me bajé del auto y me efectuó el disparo a la altura de la rodilla, destrozándome el fémur. Ya imposibilitado de poder moverme, en el suelo me disparó por segunda vez, que también impactó en el fémur –en la parte superior- a la altura de la cadera”.Goró “robó el dinero que era del vecino, mis pertenencias con 150 mil pesos, el celular y los documentos”. Asimismo, hizo hincapié en el fallo y afirmó: “Quedé inválido. Eso a mí quién me lo devuelve”.