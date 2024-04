Una niña murió atropellada tras soltar la mano de su madre y cruzar la ruta

Una niña de solo ocho años perdió la vida ayer por la mañana luego de ser atropellada por un automóvil frente al acceso a la localidad de Lavalle, en Corrientes. La víctima volvía junto a su madre y un hermanito, y al bajar del colectivo los niños intentaron cruzar corriendo la Ruta Provincial N°27 desobedeciendo a su mamá, quien solo alcanzó a agarrar de la ropa al niño antes de que la pequeña fuera impactada con violencia por un auto, confirmaron fuentes policiales.



Fue alrededor de las 10:30, sobre el kilómetro 108 de la Ruta Provincial N°27, a pocos metros del ingreso principal a la localidad de donde Jenifer Romero, su madre y un hermanito son oriundos. Volvía de la ciudad de Goya a bordo de un colectivo que hace viajes de pueblo en pueblo y el transporte se orilló contra la banquina permitiendo que la familia bajara tranquilamente para luego continuar con su marcha.



Según indicaron fuentes oficiales, las dos criaturas bajaron junto a su madre, pero en vez de tomarle la mano y cruzar juntos la ruta, la niña y su hermanito intentaron traspasarla corriendo por su cuenta sin tomar en cuenta los riesgos.



Al ver esta situación, la madre alcanzó a agarrar al niño de la ropa, pero Jenifer había salido más rápido y sin mirar por los laterales.



En ese mismo momento pasaba un automóvil Volkswagen Gol, al mando de una docente de apellido Duarte, oriunda de Santa Lucía, quien no alcanzó a detenerse y terminó impactando a la niña cuyo cuerpo salió despedido por el aire y cayó sobre la cinta asfáltica y la banquina. Murió casi de forma inmediata, no hubo nada por hacer para salvar su vida.



Según publica el diario Època, lo que siguió después fue una escena dramática y dolorosa. La madre de la niña gritando y pidiendo auxilio y la docente en shock por lo sucedido, aunque claramente no fue responsable de semejante tragedia.





Según fuentes oficiales, la mujer y sus hijos viven a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el siniestro. Por ello varios familiares llegaron en solo segundos a la escena. Casi al mismo tiempo lo hizo la Policía y una ambulancia para brindar colaboración y constatar el deceso de Jenifer.



Por algunos minutos el tránsito se vio interrumpido, mientras trabajaban peritos de la Unidad Regional II de Goya con la planimetría del siniestro.