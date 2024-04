Video: entró a una despensa, pesó un paquete con droga y se fue

? PINTÓ ESA: PESÓ LA DROGA Y SE FUE

- El hombre entró, apoyó la droga en la balanza del almacén y se retiró en un par de segundos

- El dueño del almacén no tuvo tiempo a reaccionar

?Mar del Plata pic.twitter.com/ODPfDdCRUA — Vía Szeta (@mauroszeta) April 10, 2024

Un hombre actuó con total impunidad dentro de un almacén y quedó grabado en las cámaras de seguridad. Pero, por sorpresa, esta vez no tuvo que ver con un hecho de inseguridad.En este caso, el protagonista del video ingresó al comercio y estuvo apenas cinco segundos. En ese pequeño lapso de tiempo, sacó de su bolsillo una bolsita con droga, la pesó en la balanza y se fue como si nada hubiera pasado.Todo fue tan veloz que el empleado del local no tuvo tiempo ni para reaccionar. La insólita secuenciaLa dueña del almacén fue quien compartió las increíbles imágenes y alertó sobre la situación que se vive en la zona por gente que roba y vende droga.“Pasan como si el local fuese de ellos. Segundos antes discutió con otra persona y empezaron a hacer bardo en el negocio. Están muy enloquecidos”, expresó la mujer.“La Policía no hace nada, ni siquiera se los llevan como para calmarlos durante algunas horas”, se quejó la chica. El desopilante video se viralizó de inmediato en redes sociales y provocó un debate entre los internautas.